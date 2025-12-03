Westenergie und Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hilchenbach stellen neues Waldsofa auf

(wS/we) Hilchenbach 03.12.2025 | Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hilchenbach Löschgruppe Grund e. V. freut sich über die tatkräftige Unterstützung durch Westenergie. Der Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter förderte im Rahmen der Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort den Aufbau eines neuen Waldsofas im Ort Hilchenbach. Die Projekt-Patenschaft übernahm der Westenergie-Mitarbeiter Tom Jonas Bender.

Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Millionen Menschen in Deutschland unterstützen in

Bereichen wie Kinderbetreuung, Jugendarbeit oder im Sportverein und bereichern das Zusammenleben

und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Mitarbeitende der Westenergie führen im Rahmen der

Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort Projekte in ihren Heimatkommunen durch.

Gemeinsam mit weiteren Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern setzen sie ihre Ideen in die Tat um und

bringen Augen zum Leuchten.

Projektpate Tom Jonas Bender, selbst für Westenergie tätig, hatte bei seiner Arbeitgeberin erfolgreich

die Förderung beantragt. „Ich freue mich sehr zu sehen, dass das neue Waldsofa im Ort so gut

ankommt. Es bietet den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hilchenbach eine neue

Entspannungsmöglichkeit.“

Die Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Hilchenbach Löschgruppe Grund e. V.,

erbrachten in Eigenleistung das Aufstellen und Aufbauen des neuen Waldsofas.

Mit Westenergie aktiv vor Ort unterstützt das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen das soziale und

ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeitenden. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für

einen guten Zweck einbringt, kann die Unterstützung erhalten. Westenergie übernimmt dabei die

Materialkosten in Höhe von bis zu 2.000 Euro, aber keinen Arbeitslohn. Denn im Mittelpunkt steht der

ehrenamtliche Einsatz, der gefördert und belohnt wird. Über die Mitarbeitendeninitiative Westenergie

aktiv vor Ort konnten alleine im vergangenen Jahr 413 Projekte unterstützt werden. Die Initiative feiert

in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum, seit dem Start im Jahr 2005 wurden bereits über 12.500 Vorhaben

umgesetzt und von Westenergie mit über 23 Millionen Euro bezuschusst.

Von oben links: Westenergie-Mitarbeiter und Projektpate Tom Jonas Bender, Jürgen

Saßmannshausen, Thomas Skaradek, Lasse Neuhaus

Personen von unten links: Timo Neuhaus, Jana Braun, Andrea Saßmannshausen

Foto: Westenergie AG / Matteo Pilotto