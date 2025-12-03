Judoka rutschen nach zwei knappen Niederlagen auf Platz sieben

(wS/jf) Siegen 03.12.2025 | Leider konnten die Siegerländer Judoka den Aufschwung vom Heimkampf nicht mit nach Iserlohn nehmen, wo sie am vierten Kampftag der Landesliga Arnsberg auf den Gastgeber TuS Iserlohn und Kodokan Olsberg trafen Punktegarant Marco Werder holte alle möglichen Punkte vorzeitig, und das waren vier. Da dann aber nicht mehr als ein Punkt in jedem Durchgang dazu kam, stand man zwar klapp, aber letztlich mit leeren Händen da. In beiden Begegnungen war man mit 6:4 unterlegen.



Eigentlich wollte man den Flow vom Heimkampf vor einer Woche mit nach Iserlohn nehmen. Doch der Plan ging nicht auf. Marco Werder (-66 kg) holte mit seiner Spezialtechnik Uchi mata schnell den ersten Punkt gegen Kodokan Olsberg. Emre Cakmakci fällt auf eine Innensichel, doch Philipp Will bringt im Schwergewicht die JKG wieder in Führung. Janne Westphal und Titus Falkmüssen dann erstmals durch ihre Niederlagen die Olsberger Führung zulassen. Zwischenstand 2:3 aus eigener Sicht. Da der zweite Durchgang völlig identisch verläuft, wieder holen die Punkte Werde und Will, steht es am Ende 4:6.



Blieb die Frage offen, „was ist noch möglich gegen den Gastgeber“. Keine Zweifel ließ da zum Auftakt Marco Werder aufkommen. Emre Cakmakci nach kurzer Kampfzeit und Philipp Will mit vier Strafen, geben die Punkte an den TuS ab. Ein Hoffnungsschimmer erweckt Janne Westphal mit seinem Haltegriffsieg, doch Titus Falk lässt erneut die Iserlohner 3:2 Führung zu. Marco Werder zum „Vierten“ aber es folgen drei Niederlagen zum uneinholbaren 3:6. Titus Falk revanchiert sich und holt noch gegen dem im ersten Durchgang noch siegreichen Iserlohnern dem vierten Punkt für die JKG. Jetzt geht es am letzten Kampftag zum Tabellenführer.

Die aktuelle Tabelle der Landesliga Arnsberg 2025: