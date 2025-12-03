Neue Beschallungsanlage für die Mehrzweckhalle Salchendorf – VTV Freier Grund initiiert Förderprojekt

(wS/ne) Neunkirchen 03.12.2025 | Die Mehrzweckhalle in Salchendorf ist ab sofort mit einer modernen Beschallungsanlage ausgestattet. Der Verein VTV Freier Grund 2016 e.V. hat das Projekt in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Neunkirchen realisiert und dafür eine Förderzusage des LEADER-Regionalvereins 3-Länder-Eck über rund 15.000 € erhalten. Dieser hatte im Frühjahr 2025 erneut zu Kleinprojekten aufgerufen – eine Gelegenheit, die der Verein erfolgreich genutzt hat. Die notwendigen finanziellen Eigenmittel, wurden vom VTV Freier Grund eingebracht.

Die bisherige Lautsprecheranlage war seit vielen Jahren defekt. Mit der neuen Technik muss nun nicht länger externes Equipment herangeschafft werden. Vier leistungsstarke Lautsprecher sorgen für klare Sprachverständlichkeit bis in die hintersten Reihen der Halle.



Besonderes Augenmerk wurde auf die multifunktionale Nutzbarkeit gelegt. So ermöglichen Funkmikrofone in Zukunft professionelle Vortragsveranstaltungen und im Sportbetrieb profitieren nun täglich zahlreiche Gruppen von der modernen Musikanlage. Für größere Festveranstaltungen bietet sie genügend Kraft und Klangqualität und kann bei Bedarf noch modular erweitert werden.



„Mit dieser Investition leisten wir einen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur der Sporthallen und schaffen optimale Bedingungen für Sport, Kultur und Gemeinschaft“, betont VTV-Vorstandssprecher Bastian Moritz. Die Gemeinde Neunkirchen und der Verein danken dem LEADER-Regionalverein 3-Länder-Eck für die Unterstützung.

„Die neue Beschallungsanlage ist ein großer Gewinn für die Nutzerinnen und Nutzer der Mehrzweckhalle und macht die Räumlichkeit auch für externe Mieter zu einem attraktiven Veranstaltungsort,“ freut sich Bürgermeister Marco Schwunk bei der offiziellen Einweihung.

Die neue Beschallungsanlage kann auf Wunsch zugemietet werden. Zu den Kosten für die Hallennutzung entfällt für die hochwertige Technik eine Miete von 250 Euro.

VTV-Vorstandssprecher Bastian Moritz, Bürgermeister Marco Schwunk, die 1. Vorsitzende des Regionalvereins LEADER-Region 3-Länder Eck, Roswitha Still, und Regionalmanagerin Verena Landau freuen sich über die technische Aufwertung der Mehrzweckhalle Salchendorf.