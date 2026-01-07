100 Jahre Chorverband Siegerland und 175 Jahre Chorgemeinschaft Kreuztal: Das Siegerland feiert das Chorsingen

(wS/red) Kreuztal 07.01.2026 | Mit einem großen Projektchor und einem umfangreichen Konzertprogramm feiern der Chorverband Siegerland und die Chorgemeinschaft Kreuztal bedeutende Jubiläen. Anlass sind das 100-jährige Bestehen des Chorverbands Siegerland sowie das 175-jährige Jubiläum der Chorgemeinschaft Kreuztal. Unter dem Motto „Sing mit uns im großen Projektchor!“ sind interessierte Sängerinnen und Sänger eingeladen, Teil dieses besonderen musikalischen Vorhabens zu werden.

Die Chorproben beginnen im Januar 2026 und richten sich an gemischte Stimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass) sowie gesondert an Männerstimmen. Die Proben für gemischte Stimmen finden ab dem 13. Januar 2026 jeweils dienstags um 19.45 Uhr im Gemeindezentrum Kreuztal-Kredenbach statt. Die Männerstimmen proben ab dem 7. Januar 2026 mittwochs um 19.30 Uhr im Gasthof Ley in Irmgarteichen, Glockenstraße 9, sowie ab dem 8. Januar 2026 donnerstags um 20.15 Uhr in der DGH Oberdresselndorf, Westerwaldstraße 106. Die musikalische Leitung liegt bei Maurizio Quaremba für die gemischten Stimmen und bei Kai Uwe Schöler für die Männerstimmen. Anmeldungen sind über die jeweiligen QR-Codes oder per E-Mail an vorstand@chorgemeinschaft-kreuztal.de sowie kreischorleiter@chorverband-siegerland.de möglich.

Höhepunkte des Projekts sind mehrere Konzerte im Jubiläumsjahr 2026. Am 19. April 2026 singt der Projektchor anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Chorgemeinschaft Kreuztal Highlights der Chorliteratur a cappella und mit Klavierbegleitung. Für den 9. Oktober 2026 ist ein Galakonzert mit bekannten Chören aus Oper und Operette in der Wetzlarer Stadthalle geplant. Den festlichen Abschluss bildet das eigentliche Jubiläumskonzert am 11. Oktober 2026 in der Siegerlandhalle. Dort wirken das MAKSi Orchester der Musikakademie Siegerland/Südwestfalen sowie Solisten mit.

Das Konzertprogramm spannt einen weiten Bogen durch die Chorliteratur. Vorgesehen sind unter anderem Felix Mendelssohn Bartholdys „Abschied vom Walde“, Friedrich Silchers „Frisch gesungen“, Franz Schuberts „Die Nacht“, der „Jägerchor“ aus „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber, die „Singschule des van Bett“ aus „Zar und Zimmermann“ von Albert Lortzing sowie der Gefangenenchor „Va pensiero“ aus Giuseppe Verdis „Nabucco“.

Die Teilnahme am Projektchor ist kostenlos. Anmeldungen werden bis zum 15. Dezember 2025 erbeten. Mit diesem Gemeinschaftsprojekt setzen Chorverband Siegerland und Chorgemeinschaft Kreuztal ein klingendes Zeichen für die lebendige Chorkultur der Region und laden zugleich dazu ein, Geschichte und Gegenwart des Chorsingens aktiv mitzugestalten.







