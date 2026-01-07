Stromausfall im Südwesten Berlins – Schrittweise Wiederversorgung startet heute

(wS/pb) Berlin 07.01.2026 | In Berlin-Südwesten entspannt sich die Lage nach dem mehrtägigen Stromausfall in Steglitz-Zehlendorf aktuell deutlich. Seit heute, dem 7. Januar 2026, ca. 11:00 Uhr, läuft die schrittweise Wiederversorgung der betroffenen Haushalte. Ursache war ein gezielter Terroranschlag auf eine Kabelbrücke in Lichterfelde, zu dem sich die linksextreme „Vulkangruppe“ bekannte. Netzbetreiber und Behörden bitten weiterhin darum, den Stromverbrauch vorerst niedrig zu halten, um das Netz stabil zu stabilisieren.

Infos der Polizei Berlin | Stromausfall im Südwesten Berlins

ACHTUNG: Im Laufe des Tages beginnt die schrittweise Wiederversorgung der vom Stromausfall betroffenen Gebiete. Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um den Prozess sicher und stabil zu gestalten: Bis spätestens 10:30 Uhr: • Schalten Sie privat- und gewerblich betriebene Notstromaggregate ab.

Wichtig:

• Aggregate, die privat betrieben werden, müssen vom Netz getrennt sein, um Schäden zu vermeiden.

• Es kann während der Wiederanschaltung zu kurzen Stromunterbrechungen kommen.

Nach der Wiederversorgung: Verzichten Sie auf starke Stromverbraucher (z. B. Waschmaschinen, Trockner, Wasserkocher, Heizlüfter, E-Auto-Ladestationen).

