Polizei sucht Täter nach Einbruch in Siegen-Achenbach

7. Januar 20261
(wS/ots) Siegen 07.01.2026 | In der Zeit vom 22.12.2025 bis zum 06.01.2026 sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der „Haubergstraße“ in Siegen-Achenbach eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Inneren wurden sämtliche Räume und Schränke durchwühlt, auch vor einem Wandtresor machten die Täter nicht halt. Dieser wurde aus der Wand gebrochen und entwendet.

Die Höhe des Gesamtschadens konnte bisher nicht ermittelt werden.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
