Zwei glückliche Hauptgewinner beim Bad Laaspher Adventskalender freuen sich über insgesamt 1000 €

(wS/bl) Bad Laasphe 07.01.2026 | 1.334 ausgefüllte Lose, 24 Tagespreise, 850 Schokoladenkalender und zwei überraschte Hauptgewinner. Das war der Bad Laaspher Adventskalender 2025.

Dank der Teilnahme und Unterstützung der Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister gab es im Dezember erneut die beliebten Adventsaktionen rund um die Lahnstadt. Mit der Chance auf tolle Tagespreise und der doppelten Chance auf ein sagenhaftes Weihnachtsgeld in Höhe von 500 €!



Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der ausgefüllten Lose um fast ein Drittel. 1.334 Lose wurden im Laufe des Dezembers bei den Teilnehmern ausgefüllt. Und auch die Schokoladenkalendern verzeichneten in der Vorweihnachtszeit reißenden Absatz.

„Das zeigt uns als Organisator dieser Aktion nicht nur wie beliebt der Adventskalender bei den Laasphern ist, sondern auch, dass sich das Engagement der heimischen Geschäfte, Händler und Restaurants lohnt und bei den Kunden ankommt. Wir bedanken uns sehr für die gute Zusammenarbeit bei allen Teilnehmern“, freut sich Signe Friedreich von der TKS Bad Laasphe GmbH.

Während die Gewinner der Tagespreise schon in der Vorweihnachtszeit informiert wurden, sind mittlerweile auch alle Hauptgewinner ermittelt worden.



Das Los von Lisa Spies wurde aus allen ausgefüllten Losen gezogen, sie freut sich sehr über den unerwarteten Gewinn von 500 €, welchen sie unter ihren Kindern verteilen wird.

Auch der Hauptgewinner des Schokoladenkalenders war mehr als überrascht.

Der 11-jährige Jakob Wolf hat seinen Kalender von der Oma geschenkt bekommen, welche gleich zwei Stück gekauft hat. Einen hat sie selbst behalten und Jakob hatte das Glück das Exemplar mit der Gewinnernummer 145 zu bekommen. Seine gewonnenen 500€ spart er sich schon jetzt für den Führerschein. Das war dieses Jahr für ihn ein ganz besonderer Kalender, denn der Junge aus Hesselbach ist leidenschaftlicher Skifahrer und natürlich immer am Hesselbacher Gletscher unterwegs.

Vielleicht hat ihm das Motiv einfach doppelt Glück gebracht.

Die TKS als Organisator des Kalenders dankt allen teilnehmenden Partner, ohne deren Unterstützung diese tolle Erfolgsaktion mit so großen Hauptgewinnen gar nicht möglich wäre: Edeka Quitadamo Feudingen, Gesundheitsstudio Bad Laasphe GmbH, Staehler 1888 GmbH, KÖ13 zieht an, Technik Team Hubich, Nähkästchen, Residenz-Kino-Center, Buchhandlung Blöcher, Ökumenischer Weltladen, Stadt-Apotheke, Schuhhaus Wehrmann, Wohlert`s Center Apotheke, Uhren Baumann, Schäfers Backstuben, Provinzial Versicherungen Hofius & Meier, Bernhardt`s Fleisch und Wurstwaren , Die Wollboutique Volkholz, REWE-Markt Familie Gerdt, Stadtparfümerie Acker, Landmarkt Knoche Feudingen, Bistrowerk, Edeka-Markt Kilian, Raiffeisen Markt, Vitaminreich

Gewinner (Schokokalender) Jakob Wolf

Gewinnerin (Adventslos) Lisa Spies