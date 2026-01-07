„50 Jahre – 50 Dokumente“ – Kreis beschließt mit einer Geschichtsausstellung Jubiläumsjahr

(wS/si) Siegen 07.01.2026 | Seit 1975 haben Siegerland und Wittgenstein gemeinsam eine beeindruckende Erfolgsgeschichte entwickelt. Dazu zählen eine hohe Lebensqualität, eine leistungsstarke Wirtschaftsregion, eine der sichersten Gegenden Nordrhein-Westfalens, das landesweit geringste Armutsrisiko, reizvolle Naturlandschaften sowie der Titel als Ehrenamtsregion Nr. 1 in Südwestfalen und Nr. 2 in NRW – und diese Aufzählung ließe sich ohne Weiteres fortführen. Landrat Andreas Müller erklärt dazu: „Es gab also mehr als genug Gründe, im vergangenen Jahr das Kreisjubiläum ‚50 Jahre Siegen-Wittgenstein‘ unter dem Motto ‚Wir feiern, was wir lieben‘ zu feiern. Mit einer letzten Veranstaltung im Foyer des Kreishauses beenden wir nun das Jubiläumsjahr. Dort ist seit dem 30. Dezember die Ausstellung ‚50 Jahre – 50 Dokumente‘ zu sehen.“

Die Ausstellung wurde von Kreisarchivar Thomas Wolf konzipiert. Für jedes der vergangenen 50 Jahre hat er ein Dokument ausgewählt, das nun präsentiert wird. „Die größte Herausforderung bestand darin, möglichst viele unterschiedliche Lebensbereiche abzubilden und zugleich das gesamte Kreisgebiet einzubeziehen“, erläutert Wolf. „Das ist eigentlich nicht vollständig machbar. Deshalb ist die Ausstellung am Ende sehr persönlich geworden. So habe ich beispielsweise für das Jahr 2011 die Eröffnung des Kreisarchivs als Thema gewählt.“

Dabei richtet Thomas Wolf den Blick nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. „Die Geschichten zu den Dokumenten halten nicht allein historische Ereignisse oder Biografien fest, sondern zeigen auch Entwicklungen auf, die die Geschichte des Kreises in den kommenden 50 Jahren maßgeblich prägen werden.“

Die Hintergründe zu den einzelnen Dokumenten können in einem rund 100 Seiten umfassenden Ausstellungskatalog nachgelesen werden. Auf jeweils einer Doppelseite ist auf einer Seite das Dokument des entsprechenden Jahres abgebildet, auf der anderen wird die dazugehörige Geschichte erzählt. Der Katalog liegt in der Ausstellung aus, sodass Besucherinnen und Besucher die Exponate direkt mit den Erläuterungen vergleichen können. Zusätzlich ist der Katalog online unter siegen-wittgenstein.de/50Jahre abrufbar und digital durchblätterbar.

Nach den persönlichen Höhepunkten seiner Ausstellung gefragt, zeigt sich Thomas Wolf vorsichtig, nennt aber dennoch einige Favoriten: „Dazu gehört zum Beispiel das Gastgeschenk unserer chinesischen Partnerstadt Deyang mit den Pandabären. Dieses Bild wird erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Außerdem ist in der Ausstellung zur Geschichte von Radio Siegen nicht nur das Logo zu sehen – über einen QR-Code kann man auf dem eigenen Smartphone auch Hörbeispiele abrufen.“ Besonders gefreut habe ihn zudem, dass ein Plakat des ersten Christopher Street Days in Siegen aus Privatbesitz für die Ausstellung zur Verfügung gestellt wurde.

Landrat Andreas Müller betont: „Jedes einzelne Dokument steht für ein Ereignis aus der spannenden und vielfältigen 50-jährigen Geschichte unseres Kreises. Einen besseren Abschluss für unser Jubiläumsjahr hätten wir kaum finden können. Wer ohnehin im Kreishaus zu tun hat, sollte sich unbedingt ein paar zusätzliche Minuten nehmen, um die Ausstellung zu besuchen. Aber auch ein gezielter Besuch lohnt sich ganz sicher.“

Aufmerksame Besucherinnen und Besucher werden feststellen, dass nicht 50, sondern 51 Dokumente ausgestellt sind. Der Grund dafür ist schnell erklärt: „Ich habe mich entschieden, auch ein Dokument für das Jubiläumsjahr 2025 aufzunehmen. Von 1975 bis 2025 ergeben sich damit 51 Jahre – und entsprechend 51 Dokumente“, erklärt Kreisarchivar Thomas Wolf.

Die Ausstellung „50 Jahre – 50 Dokumente“ ist noch bis Ende Februar 2026 im Foyer des Kreishauses zu sehen. Am Mittwoch, 28. Januar, bietet Thomas Wolf ab 17:00 Uhr eine etwa einstündige Führung durch die Ausstellung an. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Interessierte melden sich per E-Mail an 50Jahre@siegen-wittgenstein.de mit dem Stichwort „Ausstellung“.

Landrat Andreas Müller (links) und Kreis-Archivar Thomas Wolf im Foyer des Kreishauses.