Große Menge an Cannabispflanzen: Hanfplantage in Wohnhaus in Erndtebrück-Birkelbach entdeckt – Festnahme

(wS/ots) Erndtebrück 08.01.2026 | Ein eigentlich unbewohntes Wohnhaus in der Sommerstraße ist am Mittwoch Schauplatz eines größeren Polizeieinsatzes geworden. Anlass war der Besuch eines Zwangsverwalters, der im Rahmen eines laufenden Zwangsvollstreckungsverfahrens das Gebäude betreten wollte.

Dabei flüchtete ein zunächst unbekannter Mann über einen Balkon aus dem Haus. Der Zwangsverwalter alarmierte umgehend die Polizei. Wenig später konnte eine Streife im näheren Umfeld des Hauses einen 22-jährigen Mann antreffen, auf den die Personenbeschreibung zutraf.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes machten die Beamten eine überraschende Entdeckung: In mehreren Räumen befand sich eine umfangreiche Hanfplantage. Neben zahlreichen Pflanzen stellten die Einsatzkräfte auch technisches Equipment zur Aufzucht sicher.

Der 22-Jährige wurde zur weiteren Vernehmung zur Kriminalpolizei gebracht. Im Laufe der Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht, dass es sich bei ihm um den Mann handelt, der zuvor aus dem Haus geflüchtet war. Er wurde vorläufig festgenommen.

Zur Bergung und Sicherung der Hanfplantage wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen, das die Polizei bei den Arbeiten unterstützte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Beteiligten dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den vergangenen Wochen verdächtige Beobachtungen rund um das Haus in der Sommerstraße gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Bad Berleburg unter der Telefonnummer 02751/909-0 zu melden.

In der Sommerstraße kam es zu dem Polizeieinsatz. Das Foto zeigt das Ortseingangsschild von Birkelbach – nicht das betroffene Wohnhaus. Foto: wirSiegen.de







