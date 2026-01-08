News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
BMW kollidiert mit Baum in Dahlbruch – 18-jähriger Fahrer schwer verletzt

8. Januar 2026128
(wS/ots) Hilchenbach 08.01.2026 | Am Mittwochabend, dem 7. Januar 2026, kam es gegen 22.00 Uhr auf der Wittgensteiner Straße im Ortsteil Dahlbruch zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Kreuztal war mit seinem Fahrzeug in Richtung Kreuztal unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Auto verlor.

Der BMW geriet ins Schleudern und prallte anschließend gegen einen Baum. Der junge Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst mit Notarzt war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

