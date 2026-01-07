Von Regenwürmern und Glühwürmchen: Westenergie und Stadt Freudenberg verleihen Klimaschutzpreis 2025

(wS/fr) Freudenberg 07.01.2026 | Große Aufregung gleich zu Beginn des Jahres in der Kita Abenteuerland in Lindenberg: Der Klimaschutzpreis 2025 von der Stadt Freudenberg und dem Energieversorger Westenergie wurde vergeben. Drei zu Ehrende nahmen die Glückwünsche von Bürgermeisterin Nicole Reschke und Westenergie-Kommunalmanager Achim Loos entgegen. „Das Engagement zum Wohle der Stadt ist beispielgebend. Alle Mitwirkenden waren sehr kreativ, haben viel Einsatz gezeigt und etwas Gutes getan.“



Der erste Preis ging an die AWO-KiTa „Abenteuerland” in Lindenberg. Während des gesamten Kitajahres wurde das Thema Nachhaltigkeit durch monatlich wechselnde Schwerpunkte fest in den Alltag integriert. Die Kinder konnten Natur- und Umweltthemen nicht nur kennenlernen, sondern auch aktiv erleben: Sie beobachteten die Arbeit von Regenwürmern, bastelten mit Recycling- und Naturmaterialien, halfen bei der Gartenarbeit und lernten einen bewussten Umgang mit Wasser und Müll. Auf diese Weise wurden wichtige Werte wie Verantwortung, Achtsamkeit und Wertschätzung gegenüber Natur und Mitmenschen frühzeitig vermittelt.



Die Heimatfreunde Oberfischbach e. V. erhielten für die Begrünung der Dächer der Wertstoffsammelstelle und des Geräteschuppens den zweiten Preis. Die Gründächer fördern die Artenvielfalt, verbessern das lokale Mikroklima, speichern Regenwasser und tragen zur Luftreinigung bei. Gleichzeitig schützen sie die Bausubstanz und werten das Ortsbild sichtbar auf. Besonders der Geräteschuppen am Spielplatz macht die positiven Effekte für Kinder und Eltern unmittelbar erfahrbar und verleiht dem Projekt einen deutlichen Vorbildcharakter.



Das Projekt „Glühwürmchen-Stunde” der Grundschule „Am Alten Flecken” bekam den dritten Preis. Ziel der Aktion ist es, Kinder dazu zu motivieren, ihren Schulweg zu Fuß zurückzulegen. Dabei werden Klimaschutz, Verkehrssicherheit und Gemeinschaft miteinander verbunden. Warnwesten und Reflektoren sorgen in der dunklen Jahreszeit für eine bessere Sichtbarkeit. Gleichzeitig lernen die Kinder, dass ihr eigenes Verhalten – auch in kleinen Alltagsent-scheidungen – einen positiven Einfluss auf Umwelt und Klima haben kann.



Im Jahr 2025 hat die Stadt Freudenberg, gemeinsam mit dem Energieversorger Westenergie, erneut den Klimaschutzpreis für Projekte von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Institutionen, die zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen, der Allgemeinheit zugutekommen und öffentlich zugänglich sind, ausgeschrieben. Die Preissumme von insgesamt 3.000 Euro setzt sich aus 1.000 Euro von Westenergie und 2.000 Euro von der Stadt Freudenberg zusammen. Eine Jury, bestehend aus Vertretenden der Westenergie und der Freudenberger Ratsfraktionen, wählte aus den eingegangenen Bewerbungen die Preisträgerinnen und Preisträger aus.

Foto: Stadt Freudenberg







