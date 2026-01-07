Kultur erleben, entdecken, mitmachen: kmd lädt zum Kulturmarkt der Möglichkeiten ein

(wS/hi) Hilchenbach 07.01.2026 | Seit der Eröffnung im Mai 2025 hat der kmd bereits viele Besucherinnen und Besucher angelockt. Wer das Gebäude und seine vielen Facetten bisher noch nicht kennenlernen konnte, hat beim Kulturmarkt der Möglichkeiten am Samstag, 17. Januar, eine weitere Gelegenheit dazu.



An diesem Tag wird unter Anwesenheit der Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalens um 14:00 Uhr der zweite Kinosaal offiziell eröffnet. Im Anschluss warten jede Menge kostenlose Mitmachaktionen auf die Besucherinnen und Besucher des kmd, die bei dieser Gelegenheit Kultur auf ganz unterschiedliche Arten erleben können. Jürgen Schumacher, Barkeeper aus der kmd-Gastronomie „nebenan“, bietet beispielsweise einen Cocktail-Workshop an.

Autor Hans-Jochen Grisse liest aus seinen selbstverfassten Siegerländer Romanen, und gleichzeitig können Fans von Handarbeit beim kreativen Stricken ins Gespräch kommen.

Geplant wurde dieser ganz besondere Tag von Olaf Kemper, der in Hilchenbach als Vorsitzender des Gebrüder Busch-Kreises bekannt ist. Seit dem 1. November 2025 ist er als Projektmanager bei dem Verein angestellt und für das kreative Leben am kmd verantwortlich. Bei der Planung des Kulturmarktes hat er an alle gedacht. „Für junge Leute ist die Kunstausstellung im Schwarzlicht sicherlich interessant oder der Poetry-Slam-Workshop, der von der jungen Wortkünstlerin und Stift-Keppel-Schülerin Sophie Scheffler angeboten wird.

Im Darts-Contest können sich die sportlich Aktiven gegen Profis messen, und die ganz Kleinen werden beim Bauen mit Lego ihre Ideen verwirklichen können.“

Musikalisch umrahmt wird der Tag von verschiedenen Bands und Combos.

Apropos Musik: Besonders kultig wird es an den Ständen der Schallplattenbörse, wenn über die charmanten Tonträger gefachsimpelt wird. Zwischen Langspielplatten und Kassetten sind Retro-Freunde gut aufgehoben.



Die deutsche Motorsportlerin Tanja Merget hat sich ebenfalls angekündigt und wird den neuen Kinosaal eröffnen.

Gezeigt werden zwei Multivision-Shows mit

Eindrücken von ihren Reisen auf zwei Rädern. Als besonderes Schmankerl können die Zuschauerinnen und Zuschauer bei einer Tombola ein Fahrsicherheitstraining sowie Sachpreise gewinnen.



Gekrönt wird der Kulturmarkt der Möglichkeiten am Abend mit dem bekannten Format „Kunst gegen Bares“, bei dem Künstlerinnen und Künstler ihre Talente auf einer offenen Bühne vor Publikum präsentieren. Für diese Veranstaltung sind noch Tickets verfügbar. Diese können unter www.gbk-kultur.de, über ProTicket oder an der Abendkasse für zehn Euro erworben werden.

