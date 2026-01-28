News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Diebe verursachen hohen Schaden bei Kabeldiebstahl an Photovoltaik-Anlage

28. Januar 2026145
(wS/ots) Neunkirchen-Salchendorf 28.01.2026 | Diebe hatten es auf Kabel einer großen Solar-Freiflächenanlage abgesehen.

Die Täter gelangten auf das Gelände eines Betriebs im Bereich Ortsausgang Salchendorf Richtung Siegen. Hier durchtrennte man zahlreiche Kabel an der Anlage und entwendete diese Abschnitte.

Die betroffene Firma beziffert den Schaden auf einen möglicherweise sechsstelligen Eurobetrag. Die Täter dürften dabei ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute benutzt haben. Als Tatzeitraum kommt die Nacht von Sonntag (25. Januar) auf den Montag in Betracht.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0271/7099-0 entgegen.

