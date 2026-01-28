LKW-Unfall sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der Hagener Straße/Ecke Hammerstraße in Eichen

(wS/red) Kreuztal 28.01.2026 | Aufgrund eines Verkehrsunfalls kommt es seit Dienstagmittag (13:30 Uhr) im Bereich der Hagener Straße/Ecke Hammerstraße in Kreuztal-Eichen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 13:15 Uhr kollidierte dort ein Lastwagen, der vom Betriebsgelände von ThyssenKrupp auf die Hagener Straße abbiegen wollte, mit einem Traktor. Dieser befuhr die Hagener Straße aus Eichen kommend in Richtung Kreuztal.

Durch die Kollision wurde der Kraftstofftank des LKW beschädigt und riss auf. Auslaufende Betriebsmittel verteilten sich in kurzer Zeit großflächig auf der Fahrbahn sowie in Richtung des Parkplatzes des Industriegeländes. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die ausgelaufenen Stoffe zu binden und eine weitere Gefährdung zu verhindern.

Die Hagener Straße ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr. Nach bisherigen Informationen wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Unverständnis äußerten die Einsatzkräfte über das Verhalten einzelner Verkehrsteilnehmer: Trotz eindeutig eingerichteter Absperrungen durch die Feuerwehr fuhren einige Autofahrer durch die engen Absperrpoller hindurch und setzten ihre Fahrt über die mit Diesel verschmutzte Fahrbahn fort. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Absperrungen nicht ohne Grund errichtet werden und den Anweisungen der Einsatzkräfte unbedingt Folge zu leisten ist.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de