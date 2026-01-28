Auto-Fahrer übersieht Fußgängerin – 60-Jährige leicht verletzt

(wS/ots) Burbach-Holzhausen 28.01.2026 | Am frühen Dienstagabend (27.01.2026) ist es auf der Hickengrundstraße in Holzhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 60-jährige Fußgängerin verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach fuhr ein 44-jähriger Auto-Fahrer gegen 17:40 Uhr von der Straße „Lange Gewann“ auf die Hickengrundstraße. Zeitgleich passierte eine 60-jährige Fußgängerin die Hickengrundstraße im Bereich eines Fußgängerüberwegs. Der 44-Jährige übersah die Frau. Es kam zur Kollision, wodurch die Fußgängerin stürzte. Dadurch verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Den Auto-Fahrer erwartet nun eine Anzeige. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung bereits übernommen.