Feuerwehreinsatz an der Krombacher Brauerei – rasch Entwarnung

(wS/red) Kreuztal 28.01.2026 | Ein ausgelöster Brandmeldealarm hat am Abend einen größeren Feuerwehreinsatz an der Krombacher Brauerei ausgelöst. Gegen 21.45 Uhr wurde die Feuerwehr Kreuztal zu dem Betrieb an der Hagener Straße im Ortsteil Krombach alarmiert.

Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellten diese eine vermeintliche Rauchentwicklung fest. Daraufhin wurde vorsorglich das Einsatzstichwort „Feuer 5“ ausgelöst. Bei dieser Alarmstufe wird ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften mobilisiert, um im Ernstfall schnell und umfassend Hilfe leisten zu können.

Noch während der Erkundung konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Bei der zunächst als Rauch wahrgenommenen Entwicklung handelte es sich um Wasserdampf. Ein Brand lag nicht vor, es kam zu keiner Rauchentwicklung und Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Der Einsatz konnte daraufhin zügig beendet werden.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de