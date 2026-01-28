News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Musikalischer Februar in St. Joseph: Zwei Konzerte mit Streichinstrumenten und Orgel

28. Januar 202621
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/hml) Siegen 28.01.2026 | Matinée mit Cello und Orgel am 8. Februar in St. Joseph
Am 8. Februar spielen im Anschluss an die 9:45 Uhr-Messe in St. Joseph, Weidenauer Straße
ab ca. 10:45 Uhr der preisgekrönte Cellist und Professor an der Musikhochschule Köln Andrei Ioniță zusammen mit dem Organisten Jens Schreiber (Hilchenbach) Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Joseph Haydn.

Andrei Ioniță

Konzert am Karnevalssonntag, dem 15. Februar mit Violine und Orgel in St. Joseph

Dominik Engel (Violine) und Helga Maria Lange (Orgel) möchten am Karnevalssonntag, dem 15. Februar im Konzert um 17 Uhr in St. Joseph, Weidenauer Straße 23, mit fröhlichen Werken von Louis James Alfred Lefébure-Wely (1817 – 1869), Nigel Odgen (*1958), Antonín Dvořák (1841 – 1904), Johann Strauss (1804 – 1849), Scott Joplin (1867 – 1917) und anderen Komponisten die Zuhörer/innen erheitern und unterhalten. Der Eintritt beträgt 10 €, erm. 5 €.

Dominik Engel (Violine) und Helga Maria Lange (Orgel)

Helga Maria Lange – Dekanatskirchenmusikerin/Lehrbeauftragte

Veranstalter: Pfarrei Heilige Familie/Dekanat Siegen

Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Feuerwehreinsatz an der Krombacher Brauerei – rasch Entwarnung

Anzeige







Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten