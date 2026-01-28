Musikalischer Februar in St. Joseph: Zwei Konzerte mit Streichinstrumenten und Orgel

(wS/hml) Siegen 28.01.2026 | Matinée mit Cello und Orgel am 8. Februar in St. Joseph
Am 8. Februar spielen im Anschluss an die 9:45 Uhr-Messe in St. Joseph, Weidenauer Straße
ab ca. 10:45 Uhr der preisgekrönte Cellist und Professor an der Musikhochschule Köln Andrei Ioniță zusammen mit dem Organisten Jens Schreiber (Hilchenbach) Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Joseph Haydn.
Andrei Ioniță
Konzert am Karnevalssonntag, dem 15. Februar mit Violine und Orgel in St. Joseph
Dominik Engel (Violine) und Helga Maria Lange (Orgel) möchten am Karnevalssonntag, dem 15. Februar im Konzert um 17 Uhr in St. Joseph, Weidenauer Straße 23, mit fröhlichen Werken von Louis James Alfred Lefébure-Wely (1817 – 1869), Nigel Odgen (*1958), Antonín Dvořák (1841 – 1904), Johann Strauss (1804 – 1849), Scott Joplin (1867 – 1917) und anderen Komponisten die Zuhörer/innen erheitern und unterhalten. Der Eintritt beträgt 10 €, erm. 5 €.
Dominik Engel (Violine) und Helga Maria Lange (Orgel)
Helga Maria Lange – Dekanatskirchenmusikerin/Lehrbeauftragte
