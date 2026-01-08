Dienstjubiläum für Mitarbeiterinnen des Onkologischen Therapiezentrums am „Stilling“

(wS/di) Siegen 08.01.2026 | Mehrfachen Anlass zur Gratulation gab es nun im Onkologischen Therapiezentrum (OTZ) am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen: Mit Antje Mertin, Sabine Arndgen, Sibylle Sting und Katrin Janusch konnten vier langjährige Mitarbeiterinnen ein Dienstjubiläum feiern.



Vor fast genau zehn Jahren eröffnete das Onkologischen Therapiezentrum am heutigen Standort oberhalb des „Stilling“, nachdem es zuvor im Hauptgebäude des Klinikums untergebracht war. Zu den Mitarbeiterinnen der ersten Stunde im Dezember 2015 zählten Sabine Arndgen, die bis heute die Pflegerische Leitung innehat, sowie Sibylle Sting, die seit zehn Jahren als Medizinische Fachangestellte im OTZ arbeitet, nachdem sie zuvor am damaligen Ev. Krankenhaus Kredenbach tätig war. Ebenfalls schon lange zur Diakonie-Familie und zum Therapiezentrum gehört Antje Mertin: Seit 2005, also seit 20 Jahren, ist sie fester Bestandteil des Teams „Ambulante Therapien“. Katrin Janusch arbeitete zunächst als Pflegefachkraft auf der Palliativstation des „Stilling“, bevor sie vor fünf Jahren „nach nebenan“ ins OTZ wechselte.

Personelle Kontinuität und ein hohes fachliches Niveau seien wichtige Aspekte, damit sich die Krebspatienten wohl- und sicher versorgt fühlen, betont Sabine Arndgen. Und dafür mache man sich im OTZ jeden Tag aufs Neue stark, so die Pflegerische Leiterin. „Für diesen Einsatz möchte ich mich bei meinem Team von ganzem Herzen bedanken.“

Das Onkologische Therapiezentrum, das an die Medizinische Klinik III (Medizinische Onkologie, Hämatologie & Palliativmedizin) des Diakonie Klinikums Jung-Stilling angegliedert ist, verfügt über 31 ambulante Behandlungsplätze für Chemo- und Immuntherapien, Bluttransfusionen sowie sonstige Infusionstherapien. Krebspatienten aus unterschiedlichen Fachabteilungen werden hier nach den neuesten Erkenntnissen der Medizin behandelt. Darüber hinaus werden spezielle Angebote vorgehalten – von Beratung zu Hautpflege vor und nach einer Chemotherapie über Yoga und Aromatherapie bis hin zum Stand-up-Paddling für Krebspatienten.

Dienstjubiläen im Onkologischen Therapiezentrum am Diakonie Klinikum Jung- Stilling in Siegen feierten jetzt die

Pflegerische Leiterin Sabine Arndgen (von links) und ihre Kolleginnen Katrin Janusch, Antje Mertin und Sibylle Sting. Foto: Diakonie in Südwestfalen















