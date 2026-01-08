(wS/tks) Bad Laasphe 08.01.2026 | Die TKS Bad Laasphe GmbH lädt zum Tanztee mit Live-Musik ins Haus des Gastes ein. Die Veranstaltung beginnt um 15:00 Uhr und Uwe Keiner sorgt an diesem Tag für gute Musik und Unterhaltung.

Alle Freunde guter Tanzmusik kommen hier auf ihre Kosten. Gäste, die nur zum Kaffeetrinken oder Zuhören kommen möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen, diesen Sonntag in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen zu verbringen. Eingeladen sind alle tanzfreudigen Gäste oder die es noch werden wollen sowie Einheimische in und um Bad Laasphe.

Datum: Sonntag, 18.01.2026 ab 15:00 Uhr

Eintritt: 6,50 €/ 5,00 € mit Gästekarte

Veranstaltungsort: Haus des Gastes, Bad Laasphe

Veranstalter: TKS Bad Laasphe GmbH

Weitere Infos: TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752-898.