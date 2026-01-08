Neueröffnung in der Weidenauer Bismarckstraße: Amigo Kebab startet mit starkem Kennenlern-Angebot

(wS/red) Siegen-Weidenau 08.01.2026 | In der Bismarckstraße 15 in Siegen-Weidenau (direkt neben dem Action-Markt) eröffnet am Freitag, 9. Januar 2026, der neue Amigo Kebab. Hinter dem Betrieb steht Inhaber Safian Ali, der bereits viele Jahre erfolgreich als selbständiger Gastronom in Pforzheim tätig war und aus familiären Gründen ins Siegerland gezogen ist.

Mit Amigo Kebab setzt Ali auf ein breit gefächertes Angebot, das weit über den klassischen Imbiss hinausgeht. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Drehspieß-Kebab-Varianten, darunter Kebab im Fladenbrot, Dürüm, Kebab-Boxen sowie Tellergerichte mit Salat und Pommes. Auch spezielle Angebote wie Lahmacun, Shawarma-Rollen und Kindergerichte gehören zum Sortiment.

Darüber hinaus bietet Amigo Kebab eine große Auswahl an Burgern, darunter XXL-Hamburger, Cheeseburger, Chicken-Burger, Veggie-Burger sowie Chili-Cheese-Varianten. Viele der Burger sind auch als Menü mit Pommes und Getränk erhältlich. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Snacks-Menü mit Pommes, Curly Fries, Chicken Wings, Chicken Nuggets sowie speziellen Boxen für Familien und Kinder.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Falafel-Gerichten, die sowohl als Rolle als auch als Teller mit Beilagen serviert werden. Zusätzlich finden sich Schnitzelgerichte auf der Karte – unter anderem Wiener Art, Schnitzel mit Champignon-, Braten- oder Sahnesoße, jeweils mit Beilagensalat und Pommes.

Besonders vielfältig präsentiert sich Amigo Kebab im Bereich der indischen Küche. Angeboten werden Vorspeisen wie Linsensuppe sowie vegetarische und fleischhaltige Gerichte, darunter Channa Masala, Vegetable Korma, Chicken Korma, Butter Chicken, Chicken Tikka Masala und Chicken Curry, die alle klassisch mit Reis serviert werden. Auch Nudelgerichte wie Carbonara, Pasta Napoli oder Pasta Fantasia stehen zur Auswahl.

Abgerundet wird das Angebot durch eine Auswahl an frischen Salaten, darunter gemischte Salate, Hähnchen-Salate, Falafel-Salate und der hauseigene Amigo-Salat, sowie verschiedene Getränke wie Softdrinks, Ayran und Mango Lassi.

Zur Neueröffnung bedankt sich das Team von Amigo Kebab mit einem besonderen Kennenlern-Angebot:

👉 Am Freitag, 9. Januar, und Samstag, 10. Januar 2026, wird der Drehspieß-Kebab zum Sonderpreis von nur 3,99 Euro angeboten.

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag von 10:30 Uhr bis 22:00 Uhr

Adresse:

Amigo Kebab

Bismarckstraße 15

57076 Siegen-Weidenau

Lieferservice:

Telefon 0271 – 38 45 64 99

Mindestbestellwert: 15 Euro

Liefergebühr: 2 Euro bis 5 km, 5 Euro bis 10 km

Mit der Neueröffnung möchte Safian Ali seine langjährige gastronomische Erfahrung nun auch in Siegen-Weidenau einbringen und sich als feste kulinarische Adresse im Stadtteil etablieren.