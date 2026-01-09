Diakonie Station mit Herz: Team aus Neunkirchen spendet an Kinderhospiz Balthasar

(wS/dia) Neunkirchen – Olpe 09.01.2026 | Mit einer Spende in Höhe von 372 Euro hat das Team der Diakonie Station Neunkirchen jetzt das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe bedacht. Das Geld kam bei einem Fest zusammen, das in der „VereinBar“ in Neunkirchen gefeiert wurde.

In der Begegnungsstätte sind immer wieder wechselnde Teams aus Vereinen, Unternehmen oder privaten Gruppen im Service ehrenamtlich im Einsatz – so auch die Diakonie Station. Die fleißigen Helfer erwirtschafteten 372 Euro an Trinkgeldern und ließen diese nun dem guten Zweck zukommen.



In Olpe war die Freude groß. Das Kinder- und Jugendhospiz gilt als Deutschlands älteste Einrichtung ihrer Art. Ein großer Teil der Kosten muss über Zuwendungen – wie etwa Spenden – finanziert werden.

Spendenübergabe: Das Team der Diakonie Station Neunkirchen überreichte den symbolischen Scheck im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar.







