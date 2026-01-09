Mit Schwung ins neue Jahr: Neue Tanzkurse für Erwachsene und Kinder

(wS/tc) Kreuztal 09.01.2026 | Tanzen ist eine großartige Möglichkeit, gute Vorsätze umzusetzen. Es ist körperlich gesund, macht viel Spaß und stärkt das Selbstbewusstsein. Genau dazu laden zwei Tanzkurse ein, die ab Ende Januar starten – einer für Erwachsene und einer speziell für Kinder.

Tanzkurs für Anfänger

Ab 25.01.2026 beginnt ein neuer Tanzkurs für Anfänger.

Der Kurs findet immer sonntags von 17.00 bis 18.00 Uhr statt.

Hier werden Grundschritte und Basisfolgen sowie Erweiterungen der gleichen Figuren vermittelt. Der Unterricht wird von Jürgen Merz geleitet.

Die Gebühr beträgt 42,00 € pro Person für 6 Stunden.

Anmeldung:

📱 0157 – 572 588 21

✉️ KTC-TANZKURS@online.de

Kindertanzen mit Siri

Ein weiterer Kurs richtet sich an Kinder von 7 bis 10 Jahren, die sich gern bewegen, nicht stillsitzen, wenn Musik läuft, und Geselligkeit lieben.

Kindertanzen mit Siri findet dienstags von 16.00 bis 17.00 Uhr statt. In fröhlichen und zielgerichteten Kursen lernen die Kinder den bewussten Umgang mit dem eigenen Körper. Sie tanzen zu aktueller Musik aus Pop, Funk und Soul, spüren die Energie der Musik, bewegen sich spontan dazu und setzen dies anschließend tänzerisch um.

Dabei verbessern die Kinder ihre tänzerische Koordination und Beweglichkeit in Dance-Kombinationen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Siri Kallweit:

📱 01523 439 8034

✉️ info@kreuztalertanzclub-casino.de

Beide Kurse bieten die Möglichkeit, Tanzen im Verein zu entdecken, auszuprobieren und mit Freude in Bewegung zu kommen.















