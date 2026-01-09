Unbekannte Täter entwenden Diesel aus LKW – Polizei suchtZeugen

(wS/ots) Bad Berleburg 09.01.2026 | Von Mittwoch auf Donnerstag (08.01.2026) ist Kraftstoff aus einem LKW in der „Herrenwiese“ in Bad Berleburg entwendet worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen bislang unbekannte Täter rund 200 Liter Diesel.

Die Bad Berleburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0 zu melden.

