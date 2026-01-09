Unbekannte Täter entwenden Diesel aus LKW – Polizei suchtZeugen

(wS/ots) Bad Berleburg 09.01.2026 | Von Mittwoch auf Donnerstag (08.01.2026) ist Kraftstoff aus einem LKW in der „Herrenwiese“ in Bad Berleburg entwendet worden.
Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen bislang unbekannte Täter rund 200 Liter Diesel.
Die Bad Berleburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0 zu melden.
SymbolfotoWerbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!