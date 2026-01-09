News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbekannte Täter entwenden Diesel aus LKW – Polizei suchtZeugen

9. Januar 20264
(wS/ots) Bad Berleburg 09.01.2026 | Von Mittwoch auf Donnerstag (08.01.2026) ist Kraftstoff aus einem LKW in der „Herrenwiese“ in Bad Berleburg entwendet worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen bislang unbekannte Täter rund 200 Liter Diesel.

Die Bad Berleburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0 zu melden.

Symbolfoto

