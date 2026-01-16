Einbruch in Fitnessstudio in Siegen-Gosenbach – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 16.01.2026 | Einen „guten“ Vorsatz hatte der Täter nicht, der in der Nacht von Mittwoch (14. Januar) auf Donnerstag das Fitnessstudio Auf der Alm in Gosenbach aufgesucht hatte.

In diesem Zeitraum fand ein Einbruch in das Studio statt. Der oder die Täter gelangten über ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Gebäude. Hier durchsuchten sie den Thekenbereich und einen Büroraum. Letztlich erbeuteten die Eindringlinge Bargeld.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

