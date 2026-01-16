News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Zwei Wohnungseinbrüche in Siegen beschäftigen die Polizei

16. Januar 2026116
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 16.01.2026 | Im Zeitraum zwischen Mittwochmittag (14. Januar) und Donnerstagnachmittag ist es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Mehrfamilienhäusern in Siegen gekommen.

In der Hans-Kruse-Straße blieb es bei einem Einbruchversuch. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten versucht eine Tür in einem Mehrparteienhaus gewaltsam zu öffnen. Diese hielt jedoch stand und man brach offenbar den Einbruch ab.

In der nur wenige Meter entfernt liegenden Straße Unter dem Klingelschacht gelangten ein oder mehrere Diebe auf bislang nicht bekannte Art und Weise in eine Dachgeschosswohnung. Dort entwendeten sie mehrere elektronische Geräte und Bargeld. Die Tat dürfte hier am gestrigen Donnerstag (15. Januar) zwischen 05:20 Uhr und 15:00 Uhr stattgefunden haben.

Das zuständige Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 /7099-0 zu melden.

Symbolfoto
Werbepartner der Region – Anzeige



728x90 Gastroshop

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag HALLELUJA – neues Chorprojekt startet in Brachbach

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« DezemberFebruar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten