Zwei Wohnungseinbrüche in Siegen beschäftigen die Polizei

(wS/ots) Siegen 16.01.2026 | Im Zeitraum zwischen Mittwochmittag (14. Januar) und Donnerstagnachmittag ist es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Mehrfamilienhäusern in Siegen gekommen.

In der Hans-Kruse-Straße blieb es bei einem Einbruchversuch. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten versucht eine Tür in einem Mehrparteienhaus gewaltsam zu öffnen. Diese hielt jedoch stand und man brach offenbar den Einbruch ab.

In der nur wenige Meter entfernt liegenden Straße Unter dem Klingelschacht gelangten ein oder mehrere Diebe auf bislang nicht bekannte Art und Weise in eine Dachgeschosswohnung. Dort entwendeten sie mehrere elektronische Geräte und Bargeld. Die Tat dürfte hier am gestrigen Donnerstag (15. Januar) zwischen 05:20 Uhr und 15:00 Uhr stattgefunden haben.

Das zuständige Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 /7099-0 zu melden.

