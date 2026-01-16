HALLELUJA – neues Chorprojekt startet in Brachbach

(wS/mm) Brachbach 16.01.2026 | Wem kommt nicht bei dem Wort „Halleluja“ direkt eine Melodie in den Kopf? Egal ob von Georg Friedrich Händel oder Leonhard Cohen – Halleluja-Vertonungen sind internationale Hits. Dazu bietet Matthias Merzhäuser mit seinem Kirchenchor in Brachbach nun ein Chorprojekt an, bei dem es u.a. um Händels „Halleluja“ aus dem „Messias“ und viele andere begeisternde Chorlieder geht.



Der Informationsabend findet statt am Montag, 26.01.2026 um 18:15 Uhr im Pfarrheim 57555 Brachbach, Kirchstraße/Am Bähnchen 8. Dort finden dann auch immer montags zur gleichen Uhrzeit die Chorproben statt.

Aufführungen zum Projektabschluss sind geplant in den Gottesdiensten am Ostermontag, 06.04.2026 um 11:00 Uhr in der Kirche St. Joseph in Brachbach und am 26.04.2026 um 11:00 Uhr in der Kirche St. Michael in Siegen (gegenüber Marienkrankenhaus).

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen am Projekt mitzuwirken und viel Spaß bei Proben und Auftritten zu haben. Bei Rückfragen antwortet Chorleiter Matthias Merzhäuser gerne unter Mail: MM@Merzi.de und Telefon 0171 42 336 21.

Chorleiter Matthias Merzhäuser