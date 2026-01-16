Noch mehr Glasfaser für Netphen

(wS/ne) Netphen 16.01.2026 | Über 2.300 Haushalte und Unternehmen profitieren in Deuz, Salchendorf, Grissenbach und Helgersdorf – Glasfasertarif ab sofort buchen und kostenfreien Hausanschluss sichern

Die Telekom bringt noch mehr Glasfaser nach Netphen: Sie baut ein hochmodernes Glasfasernetz für über 2.300 Haushalte und Unternehmen für Deuz, Salchendorf, Grissenbach und Helgersdorf. Die Arbeiten beginnen im Sommer 2026. Das neue Glasfasernetz ermöglicht deutlich höhere Geschwindigkeiten bis 1.000 Megabit pro Sekunde. Bereits Anfang 2027 sollen die ersten Kunden am Netz sein.

Bürgermeister Marco Müller betont: „Der Glasfaserausbau ist eine zentrale Investition in die Zukunft unserer Stadt. Nur mit einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur bleiben wir als Wohn-, Wirtschafts- und Lebensstandort attraktiv.“

Mit dem Glasfaseranschluss ist das heimische WLAN so stabil und zuverlässig, dass mehrere Personen gleichzeitig digital lernen und arbeiten, surfen, streamen und spielen können. Schon heute hat jeder Haushalt durchschnittlich mehr als zehn internetfähige Geräte – Tendenz steigend. Neben Smartphone, Tablet, Smart-TV und PC zählen dazu beispielsweise auch die Spiele-Konsole, der E-Book-Reader, der Saugroboter, Wechselrichter von Solaranlagen oder die Alarmanlage. Auch Betriebe können damit auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren.

Emre Yomralioglu, Gebietsmanager der Telekom sagt: „Über die Glasfaser Plus sind bereits rund 4.400 Haushalte und Unternehmen in der Kernstadt sowie in Eschenbach, Afholderbach, Frohnhausen, Herzhausen und Oelgershausen mit Glasfaser erschlossen. Ich freue mich, dass wir nun auch den Anwohnerinnen und Anwohnern in Deuz, Salchendorf, Grissenbach und Helgersdorf die Möglichkeit auf einen stabilen und schnellen Internetanschluss über das Glasfasernetz der Telekom anbieten können. Insgesamt können dann rund 55 Prozent der Bürger einen Glasfasertarif der Telekom buchen.“

Was jetzt für Mieter und Eigentümer wichtig ist

Der Glasfaseranschluss kommt nicht von allein ins Haus. Wer zur Miete wohnt, muss lediglich einen Glasfaser-Tarif buchen: www.telekom.de/glasfaser. Die Telekom kümmert sich um die Absprache mit dem Immobilienbesitzer, denn diese müssen ihre Zustimmung geben. Auch Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern bekommen den Hausanschluss kostenfrei, wenn sie einen Tarif buchen. Mehrfamilienhäuser ab drei Wohneinheiten bekommen den Hausanschluss mit Zustimmung des Eigentümers grundsätzlich kostenlos – für die Nutzung des Internets brauchen die jeweiligen Parteien anschließend eine Tarifbuchung. Auch bei der weiteren Verlegung der Glasfaser im Zuhause unterstützt die Telekom und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf. Die Telekom wird jetzt alle Eigentümer, Hausverwalter und Wohnungswirtschaften anschreiben und über die notwendigen Maßnahmen im Detail informieren.

Vorteile von Glasfaser auf einen Blick

Höhere Geschwindigkeiten als Kupfer – ideal für große Datenmengen.

Fernsehen in höchster Qualität: alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 bei MagentaTV.

Maximale Stabilität für paralleles Arbeiten, Lernen, Streaming und Gaming.

Weniger störanfällig, z. B. gegenüber Feuchtigkeit; wichtig für Hausnotrufsysteme.

Klimafreundlicher, da energieeffizienter als das Kupfernetz.

Wertsteigerung für Immobilien – ein starkes Argument bei Verkauf oder Vermietung.

Fazit: Glasfaser ist die beste und zukunftssicherste Technologie für die kommenden Jahrzehnte.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom:

Vom 26. Januar bis 06. Februar 2026 ist der Telekom Truck auf dem Parkplatz Alter Bahnhof Deuz, Albert-Irle-Straße, 57250 Netphen vor Ort.

Vom 09. Februar bis 13. Februar 2026 ist der Telekom Truck auf dem Parkplatz Ortsmitte, Johannlandstraße in 57250 Netphen vor Ort.



Das Service-Team berät zum Glasfaseranschluss und Tarifoptionen und steht für alle Fragen rund um das Thema Glasfaser zur Verfügung. Die Beratungszeiten sind Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr. Bei Bedarf kann vorab ein Beratungstermin gebucht werden auf www.highspeedvorort.de/gebiet/netphen

▪ Telekom Shop Siegen, Bismarckstr. 15, 57076 Siegen

▪ Telekom Shop Siegen, Am Bahnhof 40, 57072 Siegen

▪ expert Siegen, Sieghütter Hauptweg 15, 57072 Siegen

▪ Hotline (regional, kostenfrei): 0800 330 7599

▪ Hotline für Eigentümer (kostenfrei): 0800 330 4174

▪ www.telekom.de/glasfaser

Für Unternehmen aus Netphen:

▪ Hotline (kostenfrei): 0800 330 6709

▪ www.telekom.de/vollglas



In den kommenden Wochen beraten zudem Vertriebsmitarbeiter im Auftrag der Telekom an der Haustür. Die Kundenberater tragen Kleidung mit Telekom-Logo. Sie können sich mit einem Lichtbildausweis und einem Autorisierungsschreiben der Telekom ausweisen.

Über die Rufnummer 0800 3309765 kann der Mitarbeitende per Telefonanruf identifiziert werden.

Interessierte können auch direkt einen persönlichen Beratungstermin buchen. Das funktioniert

über die Website https://fiber-deutschland.de/.