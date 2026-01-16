„Christmas with Friends“: Crossover-Konzert spielt 6.000 Euro für soziale Projekte ein

(wS/bc) Siegen 16.01.2026 | Im Rahmen des Crossover-Konzerts „Christmas with Friends“ in der Siegerlandhalle wurden insgesamt 6.000 Euro an Spenden gesammelt. Am vergangenen Freitag fand die offizielle Übergabe der Spendensumme statt. Der Erlös wurde zu gleichen Teilen an die drei im Konzert vorgestellten Projekte übergeben.

Jeweils 2.000 Euro gingen an das Projekt „ZeitPaten – mehr Zeit für Kinder“ des Bezirksverbands der Siegerländer Frauenhilfen e. V., das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Soroptimist-Clubs Siegen in Trägerschaft des Caritasverbands Siegen-Wittgenstein sowie den YMCA Konongo in Ghana, unterstützt durch den CVJM Büschergrund.

Die Spenden stammen aus freiwilligen Beiträgen des Publikums. Das Crossover-Konzert, an dem rund 200 Musikerinnen und Musiker beteiligt waren, verband musikalische Vielfalt mit einem klaren sozialen Anliegen.

„Christmas with Friends“ möchte nicht nur ein stimmungsvolles Konzerterlebnis bieten, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung sichtbar machen. Die große Spendenbereitschaft des Publikums zeigt, wie stark Musik Menschen verbinden und konkrete Hilfe ermöglichen kann.

Die Veranstalter danken allen Mitwirkenden, Helferinnen und Helfern sowie dem Publikum herzlich für die Unterstützung und das Engagement.

v.l.n.r.: Ulrike Wendel, Silke Kötz, Gerlinde Schäfer (Bezirksverband der Siegerländer Frauenhilfe), Eva Knie (CVJM Büschergrund), Gabriele Fleschenberg, Imke Grabe, Birgit Bahr-Schneider (SOROPTIMIST International Club Siegen), Jens Danecker, Peter Scholl (Bach-Chor Siegen), Juliane Dreisbach (Crossover Konzertinitiative Freudenberg) Dr. Mathias Scheer (Bach-Chor Siegen) Paul-Georg Dreisbach (Crossover K.I.F.) Foto: Jens Danecker