Frischer Look zum Jahresbeginn: Neues Verpackungsdesign für Krombacher Weizen

(wS/kro) Kreuztal-Krombach 29.01.2026 | Krombacher startet mit einem frischen Auftritt ins neue Jahr und überarbeitet das Verpackungsdesign von Krombacher Weizen und Krombacher Weizen Alkoholfrei. Das Redesign der Weizenspezialitäten orientiert sich eng am Rebranding der Dachmarke Krombacher aus dem letzten Jahr. Damit werden nun auch die Weizenprodukte optisch deutlicher am neuen Markenauftritt „Auf unsere Natur“ angebunden, gleichzeitig die Eigenständigkeit der Weizensorten bewahrt.

Ab Februar präsentieren sich beide Sorten sukzessive in einem frischen, zeitgemäßen Look: Ein neu entwickelter Sorten-Schriftzug sorgt für mehr Präsenz und Dynamik im Regal. Ergänzt wird der neue Auftritt durch die markentypischen Felsquellwasser-Markenwellen sowie eine prägnante Sortenlinie in Markenfarbe, die die bisherige goldene Umrandung ablöst und den natürlichen Charakter der Marke stärker in den Fokus rückt. Auch Krombacher Weizen Dunkel wird im Laufe des Jahres in der Gastronomie auf das neue Design umgestellt und komplettiert so die Krombacher Weizen-Produktrange.

Foto: Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG



Krombacher steht seit 1803 für authentischen und hochwertigen Biergenuss. Natürliche Zutaten wie das Felsquellwasser® sorgen für den einzigartig runden Geschmack unserer Produkte und machen Krombacher zu Deutschlands beliebtester Biermarke. Die Verbindung von Tradition und Innovation bildet die Basis unseres Erfolgs als inhabergeführtes Familienunternehmen. Unsere Verantwortung gilt dem Thema Nachhaltigkeit und der Natürlichkeit für Produkt, Mensch und Miteinander. Unser Herzstück, das Krombacher Pils, wird durch ein ständig wachsendes Portfolio an Produkten erweitert und bietet unseren treuen und neuen Verwendenden eine große Auswahl an alkoholhaltigen und alkoholfreien Getränken: Die große Sortenvielfalt zeigt sich unter anderem im

Krombacher Weizen, Krombacher Radler, Krombacher Alkoholfrei, Krombacher o,0% und KROMBACHER`S Fassbrause. Weitere Informationen: www.krombacher.de







