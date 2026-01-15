Kreissportbund Siegen-Wittgenstein stellt neues Programm für 2026 vor

(wS/ksb) Siegen 15.01.2026 | Ob frische Impulse für die eigene Übungsstunde, der nächste Schritt im Lizenzsystem oder ganz neue Themen jenseits des sportlichen Alltags: Der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein hat sein neues Aus- und Fortbildungsprogramm für das Jahr 2026 veröffentlicht. Die umfangreiche Broschüre richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene, die bereits als Übungsleiterin oder Übungsleiter im Sportverein tätig sind – oder künftig Verantwortung im Trainingsbetrieb übernehmen möchten.

Das Programm bietet eine gelungene Mischung aus bewährten Klassikern und neuen, zeitgemäßen Angeboten. „Unser Ziel ist es, Übungsleitungen praxisnah, flexibel und passgenau zu qualifizieren – und dabei auch aktuelle gesellschaftliche Themen im Sport aufzugreifen“, betont Kreissportbund-Vorsitzender Falk Heinrichs.

Ein zentraler Baustein ist weiterhin die Übungsleiter*in-C-Ausbildung, die 2026 sowohl in der klassischen Form als auch im modularen System mit verschiedenen Themenwelten angeboten wird. Diese ermöglichen eine individuelle und zeitlich flexible Gestaltung der Ausbildung – etwa mit Schwerpunkten in Fitness & Gesundheit, Sport mit Älteren oder Vielfalt und Inklusion.

Für alle, die zunächst unverbindlich in die Praxis einsteigen möchten, bietet der Kreissportbund mit dem Zertifikat „ÜL-Assistent*in – Einstieg in die Praxis“ einen niedrigschwelligen und bewusst inklusiven Zugang zur Übungsleitertätigkeit.

Auch im Fortbildungsbereich ist das Angebot breit aufgestellt: Von „Erste Hilfe bei Sportverletzungen“ über „Biohacking für den Breitensport“, „Calisthenics – Basics“ oder „Pilates – die Grundlagen“ bis hin zu kreativen Formaten wie erlebnispädagogischen Teamspielen oder der Outdoor-Turnhalle ist für nahezu jede Zielgruppe und jeden Interessensschwerpunkt etwas dabei.

Ein besonderes Augenmerk legt der Kreissportbund zudem auf Zukunftsthemen im organisierten Sport. Fortbildungen zu Nachhaltigkeit im Sportverein, Inklusion, Sprache und Bewegung sowie zur Prävention sexualisierter und interpersoneller Gewalt sind fester Bestandteil des Programms. Ergänzt wird das Angebot durch kostenfreie oder kompakte Online-Formate – etwa im beliebten „Kurz-und-gut“-Format für Vorstandsmitglieder.

Alle Aus- und Fortbildungen werden über das Online-Portal www.meinsportnetz.nrw verwaltet und können dort bequem gebucht werden. Eine Übersicht aller Angebote findet sich in der neuen Broschüre „Aus- und Fortbildung im Sport 2026“, die in der KSB-Geschäftsstelle erhältlich ist.

Weitere Informationen und Beratung:

Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V.

E-Mail: info@ksb-siwi.de

Telefon: 0271 / 338885-70

Foto: Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V.