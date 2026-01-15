„Aktivprogramm 60+“ mit zahlreichen Angeboten für Senioren

(wS/hi) Hilchenbach 15.01.2026 | Sicher auf dem E-Bike fahren, medizinische Notfälle im Alter erkennen, lecker

kochen im Osteoporose-Kochkurs oder das BusWandern nutzen, wenn man selber

nicht mehr wandern kann – um diese und viele weitere Themen geht es im

„Aktivprogramm 60 +“, das die Stadt Hilchenbach jetzt für das Jahr 2026

veröffentlicht hat.

Ganz nach dem Motto „bleibt aktiv – denn die beste Zeit ist jetzt“ hat die

Seniorenbeauftragte Patricia Vanderlinden zusammen mit verschiedenen

Kooperationspartnern zahlreiche Angebote für alle Bürgerinnen und Bürger über 60

zusammengestellt. Hier dreht sich alles um Unterhaltung, Bewegung, Gesundheit,

Information, Sicherheit und vor allem um Gesellschaft.

In dem neu erschienenen Programmheft gibt es eine Übersicht der

Veranstaltungen, darunter sowohl einzelne Vorträge als auch regelmäßig

wiederkehrende Angebote.

Mit dabei sind zum Beispiel wieder die beliebten „Gedächtnis-Fit“-Kurse mit

Trainerin Viola Bruch, die ab März starten. Bereits jetzt gebucht werden können

außerdem die Rikscha-Fahrten für Seniorinnen und Senioren und Menschen mit

Behinderung. Ein ganz neues Angebot im kmd – neben dem Lerncafé digital, das

jeden Mittwoch um 10:00 Uhr stattfindet und Unterstützung im digitalen Alltag bietet

– gibt es nun auch an jedem zweiten Mittwoch im Monat ein kostenloses Senioren-

Frühstücks-Café.

Auch zu den Themen Erb-Recht und Schenken mit warmer Hand, Demenz,

Pflegebedürftigkeit und Wohnen im Alter finden Informationsveranstaltungen statt.

Anmeldungen zu den Veranstaltungen nimmt Patricia Vanderlinden ab sofort unter

der Telefonnummer 02733/288-229 oder per E-Mail an

p.vanderlinden@hilchenbach.de entgegen.

Den gesamten Flyer „Aktivprogramm 60+“ können Interessierte unter

www.hilchenbach.de herunterladen oder auch im Rathaus der Stadt Hilchenbach

erhalten.

Die Seniorenbeauftragte Patricia Vanderlinden mit der neuen Broschüre „Aktivprogramm 60+“.