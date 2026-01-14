Volle Fahrt in die Zukunft: Jugendkartgruppe kehrt nach Netphen zurück

(wS/Red) Netphen 14.01.2026 | Neustart mit Signalwirkung: Jugendkartgruppe als Highlight im Jubiläumsjahr

Nach neun Jahren Pause ermöglichen die Motorsportfreunde Netphen Jugendlichen den Einstieg in den Motorsport. Mit der Wiedereröffnung ihrer Jugendkartgruppe setzt der Verein ein starkes Zeichen für die Zukunft des Motorsports in der Region.

Acht Jugendliche bilden den neuen Kader und gehen in der kommenden Saison sowohl in der VGS Siegerlandmeisterschaft als auch in der ADAC Westfalenmeisterschaft an den Start.

Den Vorstand bilden Jugengruppenleiter Christian Kramer, Schriftführerin Carmen Rickert und Schatzmeisterin Leyla Spinelli.

Ein besonderer Meilenstein war dabei die Anschaffung eines modernen E-Karts. Hier wurden die Motorsportfreunde vom ADAC Westfalen und durch Sponsorengelder unterstützt. Ohne die finanzielle Unterstützung aus der regionalen Wirtschaft wäre der Neustart in dieser Form nicht möglich gewesen.

Der Dank gilt den heimischen Firmen Jünger GmbH Bödenpresswerk, ESK GmbH, effexx Unternehmensgruppe, BS-Reisemobile, FKS Fachkraft Service und Beratung GmbH und KV-Carworld.

„Wir sind unglaublich stolz, nach so langer Zeit wieder eine Jugendkartgruppe aufbauen zu können“, betont der 1. Vorsitzende Bernhard Kramer. „Unser Ziel ist es, jungen Menschen nicht nur den Motorsport näherzubringen, sondern auch Werte wie Teamgeist, Fairness und Verantwortung zu vermitteln.“

Mit dem Neustart der Jugendkartgruppe starten die Motorsportfreunde Netphen direkt mit einem Highlight in Ihr 50-jähriges Jubiläumsjahr.

Alle weiteren Informationen rund um den Verein findet man unter den Social Media Kanälen Instagram msf_netphen und

https://www.facebook.com/MSFNetphen

Bericht: Verein

Foto: Motorsport Photographie