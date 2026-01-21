News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Kreuztal: Unfall auf der Hagener Straße sorgte für Großeinsatz der Rettungskräfte

21. Januar 2026717
(wS/red) Kreuztal 21.01.2026 | Am Mittwochabend gegen 17:50 Uhr kam es auf der Hagener Straße in Kreuztal in Höhe der ARAL-Tankstelle zu einem größeren Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr.

Ein Linienbus, der von Siegen in Richtung Littfeld unterwegs war musste aufgrund eines vor ihm fahrenden und plötzlich haltenden Pkw eine starke Bremsung einleiten. In der Folge kam es zu einer leichten Kollision zwischen dem Bus und dem Pkw. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde vorsorglich ein sogenannter Massenanfall von Verletzten (MANV) als Einsatzstichwort ausgelöst. Daraufhin wurden mehrere Rettungswagen zur Einsatzstelle an der Hagener Straße entsandt.

Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass der Unfall glimpflich verlaufen war. Insgesamt waren 14 Personen betroffen, darunter drei Kinder. Entgegen der ersten Befürchtungen wurden glücklicherweise keine Verletzten festgestellt.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Hagener Straße im Bereich der Amalia-Bar / ARAL-Tankstelle vollständig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Am beteiligten Pkw sowie am Linienbus entstand lediglich leichter Sachschaden.

Update: (18:40 Uhr) – Die Unfallstelle ist geräumt und wieder frei

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

