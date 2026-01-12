Kundgebung „Hände weg von Venezuela!“ am 15. Januar in Siegen

(wS/li) Siegen 12.01.2026 | Das Siegener Bündnis „Nein zum Krieg!“ ruft für Donnerstag, den 15. Januar 2026, zu einer öffentlichen Kundgebung unter dem Motto „Hände weg von Venezuela!“ auf. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr auf der Siegbrücke vor dem dm-Markt in der Unterstadt von Siegen.

Anlass der Kundgebung sind die vom Bündnis scharf kritisierten jüngsten Ereignisse in Venezuela, darunter ein militärischer Angriff der USA sowie die Festsetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Ehefrau Cilia Flores. Das Bündnis wertet diese Vorgänge als völkerrechtswidrig und sieht darin eine gefährliche Eskalation internationaler Konflikte mit möglichen Auswirkungen über Lateinamerika hinaus.

In seinem Aufruf fordert das Friedensbündnis unter anderem die Bundesregierung und die Europäische Kommission auf, die Vorgänge klar zu verurteilen und sich für die Wahrung des Völkerrechts einzusetzen. Zudem wird die US-Regierung aufgefordert, weitere militärische Aktionen zu unterlassen, beschlagnahmte venezolanische Schiffe zurückzugeben und die festgesetzten Personen freizulassen. Die Kundgebung versteht sich nach Angaben der Organisatoren als Ausdruck des Protests gegen eine aus ihrer Sicht wachsende Kriegsgefahr und als Appell für Frieden und staatliche Souveränität.

Die Veranstalter rechnen mit einer breiten Beteiligung aus der Zivilgesellschaft und laden alle Interessierten zur Teilnahme ein.











