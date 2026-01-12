News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Durchfahrtsverbot missachtet – Fahrer mit Blitzer-App erwischt

12. Januar 20266
(wS/ots) Mudersbach 12.01.2026 | Auch am 11.1.26 kontrollierten Kräfte der PI Betzdorf das aufgrund der Großbaustelle B 62 eingerichtete Durchfahrtsverbot im Bereich der örtlichen Brauerei. Hierbei wurden in kurzer Zeit mehrere Verstöße gegen die bekannte Beschränkung festgestellt und geahndet. Ein 50-jähriger VW-Fahrer fiel dabei auch aufgrund eines weiteren Verstoßes auf: Die Polizeikräfte stellten bei ihm die Nutzung einer sog. „Blitzer-App“ fest, sodass gegen ihn eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet wurde.

Die Polizeiinspektion Betzdorf wird auch weiterhin verstärkte Kontrollen im Bereich der dortigen Baustelle durchführen, und Verstöße gegen die bestehenden Anordnungen konsequent ahnden. Verkehrsteilnehmerinnen- und Teilnehmer werden gebeten, sich an die offiziell eingerichteten Umleitungsstrecken zu halten.

Symbolfoto: wirSiegen.de
