Polizei in Siegen-Wittgenstein verlebt relativ ruhige Silvesternacht 2026

(wS/ots) Kreis Siegen-Wittgenstein 01.01.2026 | 55 Einsätze mit Silvesterbezug, das ist die positive Bilanz der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein zum neuen Jahr.

Insgesamt musste die Polizei zu etwas mehr als 100 Einsätzen ausrücken, aber nur rund die Hälfte der Einsätze wiesen einen Zusammenhang zu Silvester auf.

So gab es zum Beispiel nach bisherigen Erkenntnissen nur zwei gefährliche Körperverletzungsdelikte kreisweit mit Bezug zu den Feierlichkeiten. Bei einer wechselseitigen Körperverletzung unter Familienangehörigen kam es dabei in Siegen zu zwei leicht verletzten Beteiligten. Bei dem zweiten Delikt gerieten in einem Lokal in der Siegener Innenstadt zwei Gäste in einen Streit. Ein 37-Jähriger hatte dabei einen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf erhalten und wurde dabei ebenfalls leicht verletzt.

Bei allen Einsätzen und Personenkontrollen kam es kreisweit lediglich zu neun Platzverweisen und zwei Ingewahrsamnahmen. Erfreulich: Es kam nach bisherigen Kenntnisstand zu keinen Übergriffen gegen Rettungs- oder Einsatzkräften.

In 20 Fällen gingen Notrufe ein, bei denen die Anrufenden jeweils ein Brandgeschehen meldeten. In den meisten Fällen gingen diese glimpflich und ohne Schaden aus, zum Beispiel, wenn Kartonreste Feuer fingen und das Feuer nicht auf weitere Gegenstände übergriff.

Mit jetzigem Stand musste in fünf Fällen eine Anzeige beziehungsweise ein Bericht gefertigt werden. Größere Schäden sind aber auch hierbei nicht bekannt geworden. In einem Fall in Netphen-Salchendorf wurde allerdings nach einem Containerbrand eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen.

Darüber hinaus kam es nach bisherigen Erkenntnissen in der Silvesternacht zu mehreren angezeigten Sachbeschädigungen. In Siegen-Trupbach wurde mittels Feuerwerkskörper das Fenster einer Gaststätte beschädigt.

In Eiserfeld beschädigten Unbekannte mit Böllern einen Wurstautomaten. In Niederschelden kam es zu erheblichem Sachschaden, als Unbekannte einen Feuerwerkskörper unterhalb eines im Carport abgestellten Pkw deponierten.

Ein Verkehrsunfall in Kreuztal-Bockenbach sorgte allerdings für Aufsehen. In der Straße In der Ickenbach hat in der Nacht ein 60-jähriger Mann mit seinem Auto mehrere Fußgänger erfasst.

