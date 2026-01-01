Fotoausstellung der Mitglieder des Fotokreis Siegen vom 08. Januar bis 01. Februar 2026

(wS/fks) Siegen 01.01.2025 | Der Fotokreis Siegen e.V. führt auch im Januar 2026 wieder seine alljährliche Fotoausstellung in der städtischen Galerie Haus Seel durch.



Auf zwei Etagen der Galerie zeigen 16 Vereinsmitglieder des Fotokreises rund 100 Exponate.

Im Obergeschoss präsentieren die einzelnen Aussteller ein breit gefächertes Portfolio von Bildern in Farbe, Schwarz-Weiß oder als Fotogramm. Bekannte, weniger bekannte, nahe und ferne Orte, Menschen, Tiere und Pflanzen, Architektur, Natur und Landschaften stellen die Fotografen aus ihrer Sicht dar.

Es stellen aus: Bernhard Brüsemeister (Trupbacher Heide), Marc De Knuydt (Mainframe – 4 Ansichten einer Stadt), Christian Feigs (Bretagne), Rainer Genehr (Island), Hermann Geppert (Impressionen einer Baltikum-Reise), Dag Irle (Szenenwechsel), Jörg Nordhausen (Schwarz-Weiß – von nah bis fern), Stephan Sauer (Lumen-Prints), Volker Schade (Schnappschüsse), Christian Scheerer (Wildlife), Kruno Schmidt (Reduktion auf Form und Farbe), Uwe Schmidt (Bahnhöfe in Belgien), Tanja Wagner-Naß (Ouculi compositi), Hans-Georg Walbergs (Der Lech) und Claudius Warzecha (Portugals Südwestküste).



Im Untergeschoss befinden sich ausschließlich Aufnahmen zum Thema „Wasser“.

Hier wird die ambivalente Zauberwelt des Wassers in all seinen Facetten dargestellt.

Ob Regenbogen, Spiegelungen, Fontänen, Fälle, ob in unterschiedlichen Zuständen und Strukturen, ob im Kreislauf der Natur, als Landschaftsgestalter und als erfrischendes Element, als Spielgerät oder als künstlich erzeugtem Tropfen, ob stilles oder tobendes Meer – die Vielfalt des Wassers und seine begleitenden Erscheinungen sind nahezu grenzenlos.



Die Fotografen haben das alles in faszinierenden Bildern einzufangen.

Der Betrachter wird in eine Welt dieses Elements entführt, das Schönheit, Sanftheit, Geborgenheit, Lebhaftigkeit, Anmut, Zerbrechlichkeit aber auch Bedrohung und Zerstörungskraft in sich vereint.

Fotokreis Siegen e.V.: „Zur Vernissage am 08. Januar 2026 um 19 Uhr laden wir alle Interessierten herzlich in die Siegener Galerie Haus Seel ein.“

In diesem Jahr finden zwei Begleitveranstaltungen zur Jahresausstellung in der Städtischen Galerie Haus Seel statt.

Am Donnerstag, 15.01.2026, 19:00 Uhr zeigt Mitglied Christian Scheerer eine Art Erlebnisbericht seiner Rundreise durch Namibia, Botswana, Simbabwe und Südafrika in einer Bilderschau. Neben Fotos einzigartiger Landschaften aus den verschiedenen Nationalparks und von wild lebenden Tieren soll der Betrachter eine Vorstellung vom Reisen in einer Safarigruppe mit wechselnden Unterkünften und Fahrten mit Geländewagen und Booten bekommen.

Am Sonntag, 25.01.2026, 17:00 Uhr entführt Mitglied Jörg Nordhausen die Besucher auf eine Reise durch sieben Länder Osteuropas. Der Vortrag über seine Wohnmobiltour durch kaum

bekannte großartige Landschaften und Städte verbindet Fotografien, kurze Videosequenzen und Hintergrundinformationen.



Zur Finissage am 01.02.2026 tritt um 16 Uhr das Trio „itzend & HohnerJo“ bestehend aus Karl-Heinz Dentler (Gesang, Gitarre), Torsten Krebs (Cajon, Gesang) und Christoph Siebel (Blues-Harp) auf und begleiten mit handgemachter Musik den letzten Nachmittag der Ausstellung.



Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Die Ausstellung des Fotokreis Siegen ist in der Zeit vom 08. Januar – 01. Februar 2026 in der Städtischen Galerie Haus Seel (Kornmarkt 20, 57072 Siegen) zu sehen.

Die Öffnungszeiten sind: Di-Sa 14-18 Uhr, So 11-13 Uhr und 14-18 Uhr







