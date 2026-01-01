News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
BMW im Vollbrand – Einsatz für die Feuerwehr Kreuztal – Löschzug Ferndorf

1. Januar 202630
(wS/red) Kreuztal 01.01.2025 | Am Neujahrstag kam es in der Weiherstraße an der Ecke zur Marburger Straße (B508) zu einem Fahrzeugbrand. Ein PKW stand dort in Flammen.

Die Feuerwehr wurde um 14:21 Uhr von Anwohnern der Weiherstraße alarmiert und traf zügig am Einsatzort ein. Im Einsatz war der Löschzug der Feuerwehr Ferndorf. Nach ersten Informationen bemerkte der Fahrer eines BMW den Brand während der Fahrt, stellte das Fahrzeug ab und brachte sich sowie zwei mitfahrende Kinder rechtzeitig in Sicherheit.

Verletzt wurde niemand. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Marburger Straße voll gesperrt werden.

Fotos: Peter Trojak – Andreas Trojak / wirSiegen.de

