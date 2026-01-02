Gewalttätiger Übergriff in Wohnung an der Weidenauer Straße: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibungen

(wS/ots) Siegen 02.01.2026 | Siegen-Weidenau (ots) – Am Dienstagabend (30. Dezember) ist es zu einem

gewalttätigen Übergriff in einer Wohnung in der Weidenauer Straße gekommen.



Wir hatten bereits hierzu berichtet: SIEHE HIER



Mittlerweile liegen der Polizei Beschreibungen der beiden flüchtigen Täter vor:



1. Person:



– männlich



– ca. 160 – 165 cm groß



– normale Statur



– schwarze, kurze Haare



– langer schwarzer Bart



– graue Jacke



– weißes Hemd



– schwarze Schuhe



– deutlich sichtbare Narbe im Bereich der rechten Augenbraue



2. Person:



– männlich



– ca. 180 – 185 cm groß



– kurzer blonder Bart



– schwarze Jacke



– Jeanshose



– schwarze Stiefel



Beide Personen wurden als „arabischer Phänotyp“ beschrieben.



Die Täter waren nach der Tat zunächst fußläufig in Laufrichtung Siegen geflüchtet. In Gehrichtung Siegen gesehen überquerten sie kurz vor der Einmündung der Samuel-Frank-Straße die Weidenauer Straße von rechts nach links.



In der Begleitung der beiden Männer soll eine weitere Person in einem capeähnlichen dunklen, fast bodenlangen Umhang gewesen sein. Möglicherweise könnte es sich dabei um eine Frau gehandelt haben.

Beim Überqueren der Weidenauer Straße soll ein Pkw, der in Richtung Siegen unterwegs war, abgebremst haben (Zeit ca. zwischen 22:45 – 22:50 Uhr).

Kurz nach der Tat soll ein nicht näher bekannter Pkw mit hoher Geschwindigkeit aus dem Bereich der Samuel-Frank Straße über die HTS-Anschlussstelle Sieghütte in Fahrtrichtung Kreuztal gefahren sein. Vermutlich hat es sich dabei um das Auto der Täter gehandelt.



Die Identität der Täter ist allerdings nach wie vor nicht geklärt.

Zu der Motivlage der Eindringlinge liegen bislang ebenfalls noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.



Insbesondere der oder die Fahrer / Fahrerin des oben genannten abbremsenden Autos wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Videobeitrag

