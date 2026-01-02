Einbrecher erbeuten Uhren bei Wohnungseinbruch in Neunkirchen

(wS/ots) Neunkirchen 02.01.2026 | Unbekannte sind zwischen Silvestermittag (12:00 Uhr) und dem Neujahresnachmittag (15:00 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Hegelstraße eingebrochen.
Einem aufmerksamen Nachbarn fiel die Tat auf und er informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der oder die Täter sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafften. Im Haus wurden augenscheinlich mehrere Räume durchsucht.
Nach jetzigem Kenntnisstand fehlen mehrere Armbanduhren. Ob die Täter noch weitere Beute machten, steht derzeit nicht abschließend fest.
Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0271/7099-0 entgegen.Werbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!