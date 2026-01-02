News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Einbrecher erbeuten Uhren bei Wohnungseinbruch in Neunkirchen

2. Januar 20261
(wS/ots) Neunkirchen 02.01.2026 | Unbekannte sind zwischen Silvestermittag (12:00 Uhr) und dem Neujahresnachmittag (15:00 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Hegelstraße eingebrochen.

Einem aufmerksamen Nachbarn fiel die Tat auf und er informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der oder die Täter sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafften. Im Haus wurden augenscheinlich mehrere Räume durchsucht.

Nach jetzigem Kenntnisstand fehlen mehrere Armbanduhren. Ob die Täter noch weitere Beute machten, steht derzeit nicht abschließend fest.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto
