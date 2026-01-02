Täter bricht in Autohaus in der Bühler Straße in Alchen ein und erbeutet Bargeld

(wS/ots) Freudenberg – Alchen 02.01.2026 | Bereits in der Nacht zu Montag (29. Dezember) ist es zu einem Einbruch in ein Autohaus in der Bühler Straße gekommen.

Die Tat fiel erst am Silvestertag auf. Die alarmierte Polizeistreife stellte fest, dass der Täter nach jetzigem Stand durch ein rückwärtiges Fenster in das Gebäude gelangte. In einem Büroraum öffnete der Täter eine Kasse. Außerdem verschaffte er sich Zugang zu einem Tresor, der in einem weiteren Bereich des Autohauses stand. Der Täter erbeutete dabei mehrere hundert Euro Bargeld. Ob noch weitere Dinge entwendet wurden, steht nicht abschließend fest.

Die Tatzeit dürfte nach bisherigem Kenntnisstand zwischen 04:40 Uhr und 06:15 Uhr liegen. Möglicherweise hat der Täter dabei mehrfach das Gebäude betreten.

Die Ermittlungen der Polizei führten zu einer Personenbeschreibung des Täters:

- männlich, ca. 40 - 55 Jahre alt

- 180 - 185 cm groß

- beige/graue Wollmütze

- orangene / rote, gefütterte Winterjacke

- dunkle Jeans

- Laufschuhe mit roter Sohle

- schwarze Handschuhe

Die Siegener Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de







