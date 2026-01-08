Spektakuläre Wissenschaftsshow in der Kreuztaler Stadtbibliothek

(wS/red) Kreuztal 08.01.2026 | Er gehört zum festen Team der ARD-Erfolgsshow „Wer weiß denn sowas?“ und begeisterte dort erst kürzlich im großen Jubiläums-Special ein Millionenpublikum: Marcus Weber. Am Freitag, den 23. Januar, tauscht der Physiker das Fernsehstudio gegen die Stadtbibliothek Kreuztal.

Gemeinsam mit seiner Frau, der Wissenschaftsjournalistin Judith Weber, präsentiert er die Action-Lesung „Physik ist, wenn’s knallt“. Die Zuschauer erwartet eine unterhaltsame Mischung aus Humor und Live-Experimenten. Das Duo zeigt, wie man Trockeneis selbst herstellt oder sogar Menschen zum Schweben bringt. Dabei erklären sie auf amüsante Weise, dass Physik weit mehr ist als nur trockene Formeln – nämlich purer Alltagsspaß.

Termin & Tickets: Die Veranstaltung beginnt am 23.01.2026 um 19:00 Uhr in der Bibliothek (Marburger Straße 10). Tickets sind für 20 Euro im Vorverkauf direkt in der Bibliothek während der Öffnungszeiten erhältlich.







