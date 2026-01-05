Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der B517 zwischen Rahrbacher Höhe und Littfeld

(wS/red) Kreuztal 05.01.2026 | Am Montagabend gegen 19.20 Uhr wurde die Feuerwehr Kreuztal zu einem Verkehrsunfall auf der B517 in Richtung Rahrbacher Höhe alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete „Personenrettung“. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Lage weniger dramatisch war als zunächst befürchtet: Entgegen der ersten Meldung war niemand im Fahrzeug eingeklemmt.

Der Fahrer eines Transporters war auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Rahrbacher Höhe kommend in Richtung Littfeld unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Transporter kam von der Fahrbahn ab und rutschte mit der Front in die Schutzplanken. Nach ersten Informationen zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst aus Olpe übernahm die Erstversorgung an der Unfallstelle und brachte den Verletzten anschließend in ein Krankenhaus. Die B517 musste für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen vollständig gesperrt werden.

Sollten weitere relevante Informationen bekannt werden, wird dieser Artikel aktualisiert.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de















