Vorhang auf für Schulklassen: SchulKinoWochen NRW starten 2026 in 135 Kinos

(wS/lwl) Siegen 10.01.2026 | Bei den SchulKinoWochen NRW heißt es bald wieder: Vorhang auf! Vom 22. Januar bis 4. Februar 2026 zeigen dann 135 Kinos eine Auswahl aus 100 Filmen rund um das aktuelle Weltgeschehen und gesellschaftspolitische Themen, aber auch spannende, kreative und lustige Produktionen für Kinder und Jugendliche auf der großen Leinwand. Schulen können sich jetzt noch anmelden. Für Schüler:innen gilt ein vergünstigter Eintrittspreis von 4,50 €, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt. In Siegen ist das CineStar dabei.



Die SchulKinoWochen NRW bieten in ihrer 19. Auflage ein umfangreiches Filmprogramm mit Bezügen zu verschiedensten Unterrichtsthemen, kostenloses pädagogisches Begleitmaterial und zahlreiche Veranstaltungen. Hierzu zählen etwa Gespräche mit Filmschaffenden oder Expertinnen und Experten zum Wissenschaftsjahr 2026 mit dem Thema „Medizin der Zukunft“ und zum Sonderprogramm „17 Ziele – Kino für eine bessere Welt“ sowie Kinoseminare und Fortbildungen zur Filmanalyse im Unterricht.

Die SchulKinoWochen NRW stehen unter dem Motto: „ZUSAMMEN leben. sehen. lernen.“

Ziel ist es, jungen Menschen das Kino als Ort des gemeinsamen Lernens, des kulturellen Austausches und des gemeinschaftlichen Erlebens nahe zu bringen – und zugleich die ästhetische Filmbildung zu fördern.



Sämtliche Informationen zum Programm sowie die Online-Anmeldung finden Interessierte im Internet unter www.schulkinowochen.nrw.de. Außerdem steht das Projektteam im LWL-Medienzentrum für Westfalen für persönliche Beratungen unter der Hotline 0251-591-3055 zur Verfügung.



Hintergrund

Die SchulKinoWochen NRW werden veranstaltet von „VISION KINO – Netzwerk für Film und Medienkompetenz“ und von „FILM+SCHULE NRW“, einer gemeinsamen Initiative des NRW-Schulministeriums und des LWL-Medienzentrums für Westfalen. „Vision Kino“ ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Sie wird unterstützt von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Filmförderungsanstalt, der Stiftung Deutsche Kinemathek sowie der „Kino macht Schule“ GbR, bestehend aus dem AllScreens Verband Filmverleih und Audiovisuelle Medien e.V., dem HDF Kino e.V., der Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V. und dem Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. Die Schirmherrschaft über „VISION KINO“ hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernommen. Kooperationspartner der SchulKinoWochen NRW sind das NRW-Kulturministerium, die kommunalen Medienzentren in NRW, die Bundeszentrale für politische Bildung, Engagement Global, das Wissenschaftsjahr und spinxx.de, das Onlineportal für junge Medienkritik.







