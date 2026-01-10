News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Am 23. April:Jetzt schon für Girls‘ und Boys‘ Day bewerben

10. Januar 20266
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/si) Siegen 10.01.2026 | Die Gleichstellungsstelle der Stadt Siegen lädt am Donnerstag, 23. April 2026, zum Girls‘ und Boys‘ Day ein. An diesem Tag haben insgesamt 39 Mädchen und Jungen die Möglichkeit, in geschlechteruntypische Bereiche „hineinzuschnuppern“.

Mädchen können in die Berufe „Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv“, „Brandmeisterin“ bei der Berufsfeuerwehr Siegen, „Veranstaltungstechnikerin“ in der Siegerlandhalle oder „Vermessungstechnikerin“ Einblicke nehmen.

Für Jungen stehen Angebote als „Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek“, „Fachangestellter für Bäderbetriebe“, „Gärtner, Fachrichtung Blumen- und Zierpflanzenbau“ sowie „Erzieher, Sozialarbeiter“ zur Verfügung.

Infos zum jeweiligen Tagesablauf sind in den Sekretariaten der weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Siegen ausgelegt oder können auf der Homepage der Stadt Siegen unter www.siegen.de/girlsboysday eingesehen werden.

Anmeldungen sind bis Donnerstag, 16. April 2026, ausschließlich per E-Mail an Regina Dickel (re.dickel@siegen.de) möglich. Wichtig: Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung, daher erfolgt die Belegung nach zeitlichem Eingang der Anmeldungen!

Selbstverständlich sind auch alle Mädchen und Jungen beim Girls‘ und Boys‘ Day der Stadtverwaltung Siegen herzlich willkommen, die eine Privatschule oder eine weiterführende Schule in den Umlandkommunen besuchen.

Werbepartner der Region – Anzeige







Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Vorhang auf für Schulklassen: SchulKinoWochen NRW starten 2026 in 135 Kinos

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« DezemberFebruar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten