Am 23. April:Jetzt schon für Girls‘ und Boys‘ Day bewerben

(wS/si) Siegen 10.01.2026 | Die Gleichstellungsstelle der Stadt Siegen lädt am Donnerstag, 23. April 2026, zum Girls‘ und Boys‘ Day ein. An diesem Tag haben insgesamt 39 Mädchen und Jungen die Möglichkeit, in geschlechteruntypische Bereiche „hineinzuschnuppern“.

Mädchen können in die Berufe „Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv“, „Brandmeisterin“ bei der Berufsfeuerwehr Siegen, „Veranstaltungstechnikerin“ in der Siegerlandhalle oder „Vermessungstechnikerin“ Einblicke nehmen.

Für Jungen stehen Angebote als „Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek“, „Fachangestellter für Bäderbetriebe“, „Gärtner, Fachrichtung Blumen- und Zierpflanzenbau“ sowie „Erzieher, Sozialarbeiter“ zur Verfügung.

Infos zum jeweiligen Tagesablauf sind in den Sekretariaten der weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Siegen ausgelegt oder können auf der Homepage der Stadt Siegen unter www.siegen.de/girlsboysday eingesehen werden.

Anmeldungen sind bis Donnerstag, 16. April 2026, ausschließlich per E-Mail an Regina Dickel (re.dickel@siegen.de) möglich. Wichtig: Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung, daher erfolgt die Belegung nach zeitlichem Eingang der Anmeldungen!

Selbstverständlich sind auch alle Mädchen und Jungen beim Girls‘ und Boys‘ Day der Stadtverwaltung Siegen herzlich willkommen, die eine Privatschule oder eine weiterführende Schule in den Umlandkommunen besuchen.















