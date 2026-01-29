Zwischen globalen Krisen und regionaler Verantwortung – Oberst Dobrindt spricht in Siegen

(wS/cdu) Siegen 29.01.2026 | Die sicherheitspolitische Lage in Deutschland und Europa hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Welche Konsequenzen sich daraus konkret für die Region ergeben, steht im Mittelpunkt eines öffentlichen Vortrags des CDU-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein.

Unter dem Titel „Sicherheit im Ernstfall – Was die neue sicherheitspolitische Lage für unsere Region bedeutet“ spricht Oberst Jens Dobrindt am 9. Februar 2026 um 17 Uhr in der Aula des Kulturhauses Lÿz in Siegen. Der erfahrene Bundeswehr-Offizier wird aktuelle sicherheitspolitische Herausforderungen einordnen und erläutern, welche Bedeutung diese Entwicklungen für Bevölkerung, Kommunen und regionale Strukturen haben.

Angesichts internationaler Krisen, neuer Bedrohungslagen und wachsender Anforderungen an Staat und Gesellschaft will die Veranstaltung zur sachlichen Information und zum offenen Austausch beitragen. Der Vortrag richtet sich an politisch Interessierte ebenso wie an Bürgerinnen und Bürger, die sich über Fragen der äußeren und inneren Sicherheit informieren möchten.

Die Veranstaltung ist öffentlich. Der CDU-Kreisverband Siegen-Wittgenstein lädt alle Interessierten herzlich zur Teilnahme ein. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich – Email: cdu@cdu-siwi.de