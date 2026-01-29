Polizei sucht rechtmäßigen Besitzer von grünem Kinderfahrrad

(wS/ots) Wilnsdorf 29.01.2026 | Mitte Dezember ist es zu einem Diebstahl eines grünen Kinderfahrrades in Wilnsdorf gekommen. Die Polizei sucht nach wie vor nach dem rechtmäßigen Besitzer.

Bereits am 15. Dezember meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er fand auf dem Radweg zwischen Wilnsdorf nach Rinsdorf hinter einem Stromkasten ein grünes Kinderfahrrad. Die Beamten stellten es sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt seitdem wegen des Verdachts des Diebstahls von Fahrrädern. Allerdings ist das Rad bislang nicht als gestohlen gemeldet worden.

Wer sein grünes Kinderfahrrad der Marke „Woom“ mit einer auffällig lilanen Klingel vermisst, meldet sich bitte unter der 0271/7099-0 bei der Siegener Kriminalpolizei.

Foto: Polizei













