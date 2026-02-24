News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
41-Jähriger randaliert und begeht zahlreiche Sachbeschädigungen – Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

24. Februar 20262
(wS/ots) Siegen 24.02.2026 | Am frühen Montagabend (23.02.2026) ist es zu einem Polizeieinsatz in der Heeserstraße gekommen, da aufmerksame Passanten die Polizei über einen Randalierer informierten.

Ersten Erkenntnissen nach beschädigte ein 41-jähriger Mann zwischen 17:10 Uhr und 18:20 Uhr drei Fahrzeuge und eine Mauer. Außerdem schmiss er Absperrmaterial in die Sieg.

Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich der 41-Jährige völlig uneinsichtig. Er schrie herum und war trotz Aufforderungen seitens der Polizisten, sich zu beruhigen, unbeeindruckt. Der Randalierer leistete im weiteren Verlauf Widerstand. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern.

Den 41-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Symbolfoto: Thorben Wengert / pixelio.de
