Bis Ende März anmelden: 40. Freundschaftsfest am 13. Juni 2026

(wS/si) Siegen 24.02.2026 | Unter dem Motto „Integration er(leben)“ laden der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration (ehemals Integrationsrat) und die Universitätsstadt Siegen am Samstag, 13. Juni 2026, zum traditionellen Freundschaftsfest in den Park des Oberen Schlosses ein. Interessierte Organisationen und Vereine können sich noch bis Ende März für eine Teilnahme anmelden.

Von 14.00 bis 19.00 Uhr erwartet die Gäste ein stimmungsvolles Sommerfest mit einem Bühnenprogramm aus Musik- und Tanzaufführungen sowie internationale kulinarische Spezialitäten und ein umfangreiches interkulturelles Informationsangebot an circa 50 Pavillonständen.

Migrantenselbstorganisationen und andere integrative Vereine, die sich mit einem Info-Stand oder am Bühnenprogramm beteiligen möchten, können sich noch bis einschließlich Dienstag, 31. März 2026, über das Serviceportal der Stadt Siegen (www.serviceportal-siegen.de) anmelden. Der Online-Service ist unter der Rubrik „Ehrenamt & Hobby“ zu finden. Weitere Infos erhalten Interessierte außerdem beim städtischen Integrationsbeauftragten Torsten Büker, E-Mail: t.bueker@siegen.de, Telefon: (0271) 404-1400.







