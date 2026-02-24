Senior Mobil – Aktiv sein, beweglich bleiben

(wS/vtv) Neunkirchen 24.02.2026 | Bewegung kennt kein Alter – unter diesem Motto steht das Angebot „Senior Mobil“ des VTV Freier Grund. Jeden Montag von 14:00 bis 15:30 Uhr treffen sich Seniorinnen und Senioren in der Mehrzweckhalle Salchendorf, um gemeinsam etwas für ihre Gesundheit zu tun.

Geleitet wird der Kurs von der lizenzierten Übungsleiterin Anne Franke, die mit viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen durch die Einheiten führt. Das Bewegungsangebot richtet sich an alle älteren Menschen – unabhängig von Fitnesslevel oder möglichen Vorerkrankungen. Auch eine Teilnahme ohne Rehasportverordnung oder Vereinsmitgliedschaft ist möglich.

Im Mittelpunkt stehen sanfte, aber wirkungsvolle Gymnastikübungen, die sowohl mit als auch ohne Geräte durchgeführt werden. Die Übungen werden individuell angepasst, sodass sich sowohl sportlich Aktive als auch Wiedereinsteiger nach längerer Pause gut aufgehoben fühlen. Ziel des Trainings ist es, Kraft, Mobilität, Gleichgewicht und allgemeines Wohlbefinden zu stärken.

Regelmäßige Bewegung kann den Alltag erleichtern, Stürzen vorbeugen, die Gelenke beweglich halten und das Herz-Kreislauf-System stärken. Neben den gesundheitlichen Vorteilen kommt auch der soziale Aspekt nicht zu kurz: Die Teilnehmenden erwartet eine freundliche Gruppe, in der Gemeinschaft und Freude an der Bewegung im Vordergrund stehen.

Interessierte sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und mitzumachen. Denn gemeinsam aktiv zu sein, macht nicht nur fitter – sondern auch einfach Spaß.







